Uso de máscara volta a ser obrigatório em locais fechados em Conceição do Jacuípe

A prefeitura de Conceição do Jacuípe, no Recôncavo Baiano, decretou o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados após o aumento do número de casos de covid-19 no município. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (17).

O documento, assinado pela prefeita Tânia Marli Ribeiro, levou em consideração as recomendações do Ministério Da Saúde e da vigilância sanitária e epidemiológica do município. "Considerando que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença."

A medida é válida para ambientes como escolas, indústrias, comércio em geral, supermercados, bancos, igrejas, prestadoras de serviços, repartições públicas, academias, transportes públicos, bares, restaurantes e em eventos e atividades com a presença de público realizados em locais fechados.

O decreto ainda estipula a comprovação da vacinação, mediante apresentação de cartão de vacina atualizado, para acessar a quaisquer prédios públicos.

Segundo o boletim epidemiológico do município, atualizado nesta sexta-feira (18), há 22 casos ativos da doença na cidade.