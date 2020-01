Usuário de crack invade casa e mata pizzaiolo com golpe 'mata-leão'

João Gabriel Santos Baia, 21 anos, foi preso suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte) contra o pizzaiolo Francisco Rodrigues da Silva Júnior, de 32 anos. O crime aconteceu no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 13. A prisão em flagrante foi realizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Ceará, horas após o crime por equipes do Serviço Reservado e da Força Tática do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM). As informações são do comandante da área, tenente-coronel Hideraldo Belline.

A vítima é um pizzaiolo que trabalhava no período da madrugada. Pela manhã, Francisco Rodrigues dormia quando teve a casa invadida. Ele entrou em luta corporal com João Gabriel, que é lutador de jiu-jitsu. O invasor efetuou um golpe chamado mata-leão. A vítima morreu no local. João Gabriel, que é usuário de crack, fugiu da residência com um fogão de duas bocas e roupas. Ele foi visto por moradores, que acionaram os policiais militares.

As equipes tiveram informes sobre as características do suspeito, que possuía lesões nas orelhas em decorrência das lutas. Após a prisão, João Gabriel confessou o crime aos PMs e relatou que iria trocar os pertences por crack, de acordo com o comandante. Com ele, os policiais encontraram o material roubado.

Ele chegou a afirmar aos policiais que frequentava a residência e que teria entrado com o consentimento da vítima, no entanto os militares constataram que a porta do pizzaiolo estava arrombada. O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP).

*Matéria originalmente publicada no jornal O Povo Online, da Rede Nordeste