Usuários do Bike Salvador percorrem mais de 33 mil km em 2019

Os soteropolitanos adotaram as bicicletas como meio de transporte diário. Um levantamento realizado pelo sistema de bicicletas compartilhadas - operado pela Tembici com patrocínio do Itaú Unibanco – mostrou que, até junho, os usuários do Bike Salvador percorreram um total de 33 mil quilômetros, desde o começo do ano. O percurso equivale a quase todo o litoral russo, considerado o terceiro maior do mundo, e poderiam ter pedalado por quase cinco meses seguidos, somando todos os minutos percorridos de bike na capital baiana.

O uso de bicicletas possibilitou que os moradores de Salvador economizassem 28 toneladas de emissão de CO2 na atmosfera. A cidade registra a maior concentração de viagens em dias úteis, durante os horários de rush. Com picos de uso de segunda à sexta entre 7h e 9h e das 17h às 19h, o que mostra que o sistema entrou para o cotidiano dos soteropolitanos como um modal de transporte para a ida e retorno das atividades do dia a dia.

As estações mais utilizadas se alternam durante a semana por conta da rotina dos usuários. A estação mais procurada é a Central Porto da Barra – tradicional ponto turístico da cidade.

O projeto Bike Salvador foi modernizado no início de 2018 e, hoje, opera com tecnologia moderna, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários. Para ser usuário do sistema Bike Salvador é preciso usar o Salvador Card ou seu cartão do usuário Bike Salvador. Basta inserir o cartão na vaga da bicicleta escolhida. Outra possibilidade é baixar o App Bike Itaú, digitando o código gerado pelo aplicativo, na vaga da bicicleta escolhida. Os planos são diversos e o usuário pode realizar viagens sem custo adicional, de até: 45 min de 2ª a 6ª feira, ou 90 min aos finais de semana e feriados. R$ 3 pelos primeiros 30 minutos excedentes e R$ 5 para cada 30 minutos adicionais. Para não haver cobrança adicional, é necessário fazer intervalos de 15 min entre cada viagem.

A devolução das bicicletas pode ser realizada em qualquer uma das estações da Bike Salvador. Para tanto, basta devolver a bike, encaixando a em uma vaga disponível. Verifique se ela está travada. É possível localizar as estações com vagas disponíveis pelo site, pelo App Bike Itaú ou ligando para a Central de Atendimento.