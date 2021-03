Usuários do programa Primeiro Passo já podem consultar situação cadastral na internet

A situação cadastral dos usuários do programa Primeiro Passo já estão disponíveis para consulta na internet. O acesso é possível através do site www.primeiropasso.salvador.ba.gov.br.

Os dados foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) de forma totalmente online para que não haja interrupção do acesso às informações dos beneficiários.

A iniciativa ocorre após o serviço presencial ser suspenso nas Prefeituras-Bairro, em virtude do aumento do número de casos da covid-19, que ocasionou novas medidas de restrição em Salvador.

Antes, o cidadão inscrito no programa tinha que recorrer a uma das dez unidades administrativas (Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã, Cidade Baixa, Barra/Pituba, Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima e São Caetano/Liberdade) com os documentos de identificação, inclusive da criança que é diretamente beneficiada pelo Primeiro Passo, além de comprovante de residência atualizado.

Agora, com a digitalização do processo, basta acessar o site do Primeiro Passo, clicar no campo “Pesquisar” e informar o CPF para verificar informações como a data de contemplação do benefício ou se o usuário está ou não ativo.

Atualmente, segundo dados da SPMJ, o programa conta com 18.320 titulares cadastrados (pais/responsáveis) e 19.823 dependentes (crianças). O programa concede auxílio financeiro mensal de R$ 65 para cada criança em idade de creche e pré-escola (até 5 anos de idade), que não esteja matriculada nas unidades de ensino da rede municipal ou conveniadas, por falta de disponibilidade de vagas ofertadas.

As famílias beneficiárias devem estar ativas no programa Bolsa Família, do Governo Federal, e se encaixar em alguns pré-requisitos.