Usuários recebem máscaras de graça no Terminal Turístico Náutico

Quem usa o transporte hidroviário pelo Terminal Turístico Náutico da Bahia para atravessar entre Salvador e Vera Cruz recebe de graça máscaras. A ação começou na terça-feira (12) e segue por uma semana. A doação é parceria entre o Grupo LemosPassos e a Socicam, administradora do Terminal Turístico Náutico da Bahia (TTNB) o Terminal Marítimo de Vera Cruz (TMVC).

“É um momento de somarmos forças! Distribuir e disseminar o uso de máscaras é fundamental para conter a proliferação do vírus. Essa ação de doação de máscaras vem somar à ação solidária de distribuição de quentinhas em três comunidades de Salvador que o Grupo LemosPassos está realizando desde o início de abril”, explica Eliêde Lopes, gerente geral de operações do Grupo LemosPassos, responsável pela produção e distribuição de refeições em hospitais, indústrias e unidades de segurança.

A Socicam destaca que tem assegurado deslocamento seguro dos trabalhadores essenciais que tornam as travessias possíveis, seguindo as orientações das autoridades de saúde.

“Atuar na linha de frente do combate ao novo Coronavírus, dando suporte às pessoas que precisam sair, valida nosso propósito de promover o bem-estar das pessoas. Mas, cuidar das pessoas nesse cenário requer certas precauções. O uso da máscara é essencial fora de casa e essa ação reforça essa mensagem” diz Gilberto Menezes, diretor da Socicam Náutica e Turismo.

Vale ressaltar que as operações de turismo no TTNB estão suspensas, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 19.549, complementado pela Resolução da Agerba nº 22 de 06/04/2020. Porém, o sistema permanece em operação para atender à população que precisa do transporte para chegar ao trabalho ou para assistência médica durante a pandemia de novo coronavírus.