Uziel Bueno nega envolvimento em suposto 'Golpe do Pix' na Band

O apresentador do Brasil Urgente, Uziel Bueno, negou envolvimento em um suposto esquema de "Golpe do Pix" na Band Bahia, similar ao ocorrido na Record TV Itapoan. Em fala no começo do programa desta quinta-feira (4), o jornalista destacou que tem "26 anos de jornalismo" e diz que está "absolutamente tranquilo".

"Esse tipo de fake news não me perturba. As notas nesses sites não tinha nome de denunciante nem de autoridade policial. Não tinha nome de ningúem. É apenas uma falsa notícia jogada ao vento", começou ele em seu discurso.

O apresentador disse que essas notícias "contra ele" têm cunho político, pois ele pretende se candidatar no ano que vem para disputar um cargo eletivo em Salvador.

"Nesse tempo, já ajudei muita gente. Já denunciei muita gente. Já dei muita notícia. E tenho certeza que muita gente gosta de mim e que muita gente não gosta de mim", disse o apresentador, que prometeu processar todos os portais que noticiaram o caso.

Uziel ainda citou uma nota da Polícia Civil, que diz investigar uma "outra emissora", além da Record TV, por esquema de "Golpe do Pix".

"O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio recebeu uma denúncia referente a um golpe envolvendo doações via Pix, em um programa de TV de uma emissora ainda não investigada anteriormente, e está analisando a sua veracidade. Por se tratar de apuração preliminar, não serão informados detalhes", diz a nota citada pelo apresentador.

O CORREIO apurou que a emissora citada é, realmente, a Band Bahia. Contudo, no caso da emissora a suspeita envolve um programa terceirizado, que não é de responsabilidade do núcleo jornalístico da empresa.

Procurada pela reportagem, a Band Bahia disse que não irá se pronunciar sobre o caso.