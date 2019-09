Vacas monitoradas e felizes

A fabricante suíça Nestlé iniciou um movimento no sentido de fazer com que 100% de sua produção de leite orgânico no Brasil tenha monitoramento eletrônico do bem-estar das vacas. Cada um dos animais de 49 fazendas no interior de São Paulo usa um brinco eletrônico que envia dados para um sistema de inteligência artificial que analisa 4 aspectos que, juntos e através de um algoritmo, são capazes de dizer se as vacas apresentam comportamento natural. Eles são: movimento, ócio, temperatura e a chamada atividade ruminal, ou seja, se a vaca está ou não ruminando o alimento, coisa que ela só não faz se estiver dormindo ou comendo.

Ao final do processo, previsto para o final do ano que vem (2020), serão mais de 32 mil litros de leite produzidos diariamente com vacas tranquilas e alimentadas com capim 100% orgânico – sem agrotóxicos ou adubo químico - além de ração não transgênica e também oriunda de cultivo orgânico. Em relação ao tratamento de doenças as vacas produtoras de leite orgânico só utilizarão remédios homeopáticos ou fitoterápicos. Para os consumidores que, em breve, escolherem por consumir o leite orgânico vai ser possível, através de uma plataforma a ser lançada em breve, rastrear desde a origem da ração e do pasto até o leite que estiver consumindo, tendo assim 100% de certeza do processo orgânico de produção.

Congresso internacional de TI na Bahia

De 19 a 21 de setembro acontece em Salvador a quarta edição do Congresso Internacional de TI. A entrada é gratuita e qualquer pessoa pode participar. Serão 30 palestrantes discutindo sobre tecnologia, num evento que promete ir além dos temas técnicos. Novos negócios, serviços e mercado de trabalho são assuntos que estarão nas palestras, oficinas e minicursos presentes nos três dias de encontro.

O Coordenador do Congresso, Rogério Vassoler, frisa que participar das discussões é importante para os estudantes que procuram uma inserção no mercado de trabalho atual que cobra atualização constante. Rogério ainda arremata que o evento pode, inclusive, ajudar de forma direta na conquista de uma vaga de emprego. “Teremos empresas de grande porte na área de tecnologia recebendo currículos e selecionando estudantes para estágios e vagas de emprego. Com a presença de vários profissionais consolidados do mercado, os alunos terão oportunidade de aumentar sua rede de contatos, visando entrar no mercado de trabalho”, completa. O congresso acontece no Campus da UNIFACS da Avenida Paralela

Aplicativo incentiva consumo sustentável

O nome da aplicação é OwlPlay. Owl em inglês quer dizer coruja, animal símbolo da sabedoria, que inspirou o idealizador do aplicativo, o administrador Venicios Belo, por achar que é inteligente usar melhor os recursos do planeta. Para auxiliar nisso o app foca no reaproveitamento de livros, brinquedos, games e aparelhos usados de celular, tudo sem pagamento de nenhuma taxa. Funcionando em IOS e Android o aplicativo permite que os usuários interajam focando, principalmente, na doação ou troca de objetos, diminuindo assim a acumulação, como destaca Venicios: “Comercializar não é o principal objetivo. Doar, trocar utensílios que não servem mais para a gente também é sustentabilidade. Não precisamos ficar acumulando coisas”, arremata.