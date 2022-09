Vacina anticoncepcional masculina pode ficar pronta em 2023

O primeiro anticoncepcional masculino está sendo desenvolvido e tem previsão de ficar pronto em 12 meses. Cientistas do Instituto Indiano de Tecnologia estão realizando o contraceptivo Risug (Inibição Reversível do Esperma Sob Controle).

Segundo informações do site O Globo, o período da vacina pode durar até 10 anos. Os últimos testes realizados em humanos teve 97% de eficácia, sendo observados durante seis meses em 300 voluntários.

A injeção foi considerada melhor que a tradicional vasectomia, por ser menos invasiva, dolorosa e reversível. Risug danifica, com seu gel, as caudas dos espermatozoides individuais, impedindo a fecundação no óvulo. Caso o paciente queira reverter, basta outra injeção com água e bicarbonato de sódio.

A vacina é dada após uma anestesia local no escroto antes das aplicações. Há relatos de inchaço temporário e dor escrotal inguinal leve, na região da virilha, mas que foram resolvidos nos voluntários em questão de um mês.