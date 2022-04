Vacina baiana contra covid-19 deve ficar pronta em 2023; saiba mais 

A vacina brasileira contra a Covid-19 está primeira fase de testes e segundo Bruna Machado, PhD em Biotecnologia, Pesquisadora e Professora Titular do Senai Cimatec, a estimativa é que ela fique pronta para a aplicação no Brasil no primeiro semestre de 2023. Contudo, durante sua participação no programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier ela destacou que o estudo precisa de voluntários para as fases de testes para que esse prazo seja cumprido.

Nessa primeira fase, por exemplo, podem ser pessoas de 18 à 55 anos que ainda não se vacinaram ou que tomaram duas doses de Coronavac. Os interessados em se candidatar devem entrar em contato com o Centro de Pesquisa Clínica do SENAI CIMATEC pelo WhatsApp: (71) 9 86439294 ou pelo E-mail: cimatecsaude@fieb.org.br.

Saiba mais e tire suas dúvidas sobre a vacina baiana no programa abaixo. Veja o vídeo: