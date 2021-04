Vacina contra a covid: projetos de lei podem beneficiar novos grupos prioritários

No funil de imunização contra a covid-19, algumas profissões estão pegando caminhos federais para serem incluídos no grupo prioritário no plano de imunização nacional. No início deste mês, o texto base do Projeto de Lei 1.011/20, do deputado Vicentinho Júnior (PL-TO), foi aprovado na Câmara dos Deputados, em Brasília. Contudo, a redação sofreu algumas alterações, englobando outras ocupações. A princípio, o projeto beneficiava apenas caminhoneiros autônomos e profissionais do transporte de cargas e mercadorias.

“Nós queríamos estar num país onde todos tivessem acesso à vacina. Só que este projeto parte da necessidade de termos pessoas que são prioritárias, estão na linha de frente da covid-19”, disse Celina Leão (PP-DF) no site oficial da Câmara Federal, que pediu para que fosse incluída outras profissões, já acatadas e inseridas na PL: Profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas), profissionais que trabalham em farmácias, oficiais de Justiça, taxistas e mototaxistas, além dos profissionais de limpeza pública. O projeto agora aguarda entrar na pauta de votação.

Outro projeto de Lei (1.317), do deputado Dagoberto Nogueira (PDT/MS), pede que profissionais da imprensa também sejam inseridos no grupo prioritário. “Além de estarem no front da batalha contra a desinformação, jornalistas, cinegrafistas, radialistas, fotógrafos e outros profissionais estão enfrentando condições de trabalho difíceis, ditadas pelo risco de contágio”, disse o deputado, ao portal Comunique-se. Esta PL ainda não entrou na pauta da câmara.