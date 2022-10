Vacina contra meningites segue disponível nos 156 postos de Salvador

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador voltou a reforçar nessa quarta-feira (5) a importância da vacinação contra meningite, lembrando que algumas cidades de São Paulo estão com surto da doença. Vacinas contra as meningites, seja a meningocócica tipo C (conjugada) ou a ACWY, estão disponíveis nos 156 postos de vacinação da capital baiana, mesmo após o fim da campanha do Ministério da Saúde.

A vacinação acontece de segunda a sexta, das 8h às 16h. A vacina contra meningite tipo C foi ampliada temporariamente para menores de 20 anos e trabalhadores da área da saúde, conforme orientação do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

No calendário básico de vacinação da criança, a vacina meningocócica C é administrada em esquema de duas doses, aos três e cinco meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade. Para os adolescentes de 11 a 14 anos é disponibilizada a vacina ACWY.

Os documentos exigidos para recebimento da dose são CPF, Cartão SUS, cartão de vacinação e documento comprobatório de vínculo profissional. A estratégia é válida até fevereiro de 2023, conforme o referido documento da Sesab/MS.

Casos

Neste ano de 2022 foram notificados 170 casos de meningite em Salvador. Destes, 99 foram confirmados, sendo um do tipo C. No comparativo com o ano de 2021, quando foram notificados 28 casos, houve um incremento de 71,7% do número de casos confirmados da doença.

Titular da SMS, Decio Martins disse que Salvador não vive um momento de surto da doença, mas precisa continuar agindo preventivamente.

“É importante lembrar que a meningite é uma doença grave e com alto índice de mortalidade. Reforçamos a importância de a população comparecer a um dos postos para receberem a vacina, a fim de evitar cenários similares aos observados em São Paulo”, afirmou.