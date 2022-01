Vacina da gripe protege contra a H3N2 Darwin, diz Butantan

O Instituto Butantan, fabricante da vacina contra gripe que é usada no Programa Nacional de Imunização (PNI), diz que testes de laboratório mostram que o imunizante dá proteção contra o vírus influenza H3N2 (Darwin), mesmo sem ter a cepa na sua composição.

A variante Darwin é a responsável pelo surto de gripe que atinge várias partes do país nesse início de ano.

O diretor de produção do instituto, Ricardo Oliveira, diz que a vacina atual, trivalente, foi feita contra os vírus da influenza H1N1, H3N2 e B, mas também protege contra a variante Darwin de forma cruzada. Ela neutraliza essa variante por ter, na composição, a proteção contra a cepa H3N2 original, que tem semelhança com a Darwin, explicou.

Surto em Salvador

Salvador recebeu ontem um novo lote com 150 mil doses da vacina contra a gripe. A cidade vive um surto de influenza, com 881 casos de H3N2 e 30 mortos pela cepa.

"As vacinas contra gripe, doadas pelo Instituto Butantan para Salvador, já chegaram! Estava previsto, pelo Ministério da Saúde, a distribuição das doses apenas em março, mas através dessa parceria com o Governo do Estado de São Paulo estamos acelerando a aplicação das vacinas", escreveu o prefeito Bruno Reis no Twitter. "Amanhã (hoje) a estratégia será exclusiva contra covid, mas no sábado as doses contra Influenza serão aplicadas nos idosos de 60 anos ou mais. Estamos organizando a estratégia e iremos divulgar nesta sexta", acrescentou.