Vacina para crianças: com 75 mil doses, lote enviado à Bahia atende a apenas 5% do público-alvo

A Bahia receberá, nesta sexta-feira (14), 75 mil doses da vacina da Pfizer destinada à imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a quantidade corresponde a apenas 5% da demanda necessária para imunizar o público-alvo. Estima-se que 1,5 milhão de crianças estão aptas ao recebimento da primeira dose no estado.

A previsão é que a carga enviada pelo Ministério da Saúde chegue ao aeroporto de Salvador em um voo comercial, com pouso programado à 1h20. A pasta planeja iniciar o envio aos municípios após a emissão do parecer do INCQS/Fiocruz (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde), previsto para ser divulgado às 14h, e conclusão da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), programada para a manhã desta sexta-feira.

O transporte do imunizante para as regionais de saúde no interior do estado será feito em aeronaves da Casa Militar do Governador e do Grupamento Aéreo da PM. Em seguida, os imunizantes serão distribuídos para os municípios, que são responsáveis pela operacionalização da vacinação.