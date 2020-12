Vacina russa Sputnik V tem 100% de eficácia em casos graves de covid-19

Será que vem aí? Parece que sim. A eficácia da vacina Sputnik V é de 91,4%, com base na análise do ponto de controle final dos dados obtidos 21 dias após a administração da primeira dose. Os resultados acabam de ser divulgados pelo RDIF - Fundo Soberano Russo.

Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas comentou no Twitter sobre os resultados. De acordo com Vilas-Boas, o álculo foi baseado na análise de dados de voluntários, um total de 22.714, que receberam a primeira e a segunda doses da vacina Sputnik V ou placebo no terceiro e último ponto de controle de 78 casos confirmados de acordo com os ensaios clínicos de Fase III.

O relatório divulgado neste link aponta que a eficácia da vacina Sputnik V contra casos graves de coronavírus foi de 100%. Entre os casos confirmados de infecção por coronavírus, 20 casos graves foram registrados no grupo placebo, enquanto nenhum caso grave foi registrado no grupo vacina.

"Aqui na Bahia estamos trabalhando para ajudar a conduzir um ensaio clínico que irá acelerar a aprovação regulatória", disse Fábio Vilas-Boas

Ainda de acordo com o Secretário, o Centro Gamaleya elaborará um relatório baseado nos dados obtidos neste terceiro ponto de controle, que será utilizado para submeter para registro acelerado a vacina Sputnik V em vários países.

Ainda nesta terça-feira, às 19h, o Governador Rui Costa fará um pronunciamento online explicando os termos da parceria que o Estado assinou com o governo da Rússia.