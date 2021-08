Vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos começa nesta sexta (20); veja horários

A prefeitura de Salvador anunciou o início da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos nesta sexta-feira (20). A imunização será gratuita e contará com posros fixos e também drive-thru.

A ação será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em 98 postos de saúde da capital baiana, além de contar com equipes volantes que percorrerão os bairros com a aplicação da vacina.

Além dos pontos fixos e do posto intinerante, também haverá aplicação de vacinas em sistema drive-thru, na UniFTC, na Paralela. Essa modalidade ocorre somente aos finais de semana, das 8h às 16h, entre o dia 21 de agosto e 26 de setembro.

Todos os tutores que pretendem levar os cães e gatos para vacinar devem seguir algumas medidas de segurança, como utilizar máscaras de proteção. Além disso, os animais de estimação deverão estar com coleira e guia, além de focinheira para cães reativos. Os bichos também podem ser levados em caixas apropriadas para evitar fugas e acidentes.

A Secretaria de Saúde pede ainda que, se possível, o tutor vá acompanhado, para auxiliar na hora da injeção.

Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. A vacinação deve ser feita anualmente. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

“A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com quase 100% de letalidade. Por isso é importante que a população procure os postos. Nos últimos anos Salvador registrou casos confirmados de raiva em morcegos, com isso, os cães e gatos de estimação ficam vulneráveis ao contato”, explicou Danielle Dantas, veterinária do CCZ.