Vacinação contra a covid-19 será suspensa no feriado da Semana Santa

A vacinação contra a covid-19 será suspensa durante o feriadão da Semana Santa em Salvador. A aplicação das doses ocorrerá nesta quinta-feira (14) e só será retomada na próxima segunda, dia 18.

A informação foi divulgada nesta quinta pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Segundo a pasta, nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), os imunizantes não serão aplicados para nenhum público, em nenhum ponto de vacinação da capital baiana.

O público que será contemplado com a vacinação na segunda, dia da retomada, será divulgado na véspera da data, bem como os horários de aplicação e postos.

Atualmente, Salvador conta com 5.707.902 doses aplicadas. São 2.351.451 pessoas vacinadas com a primeira dose, 2.142.435 com a segunda dose ou dose única, e 1.200.062 imunizadas com a dose de reforço, a terceira delas. Já a 4ª dose, ofertada apenas para imunossuprimidos e idosos, por enquanto, já foi aplicada em 13.954 cidadãos.