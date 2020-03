Vacinação contra a gripe acontece em 26 locais de Salvador nesta sexta; confira

A alta procura pela vacinação contra a gripe fez com que as doses previstas para 15 dias acabassem em apenas três dias, em Salvador. Por isso, exclusivamente nesta sexta-feira, a vacinação acontecerá em 26 pontos da capital baiana: 24 salas de vacinação em unidades de saúde e dois pontos de drive-thru.

Serão dois postos de saúde disponíveis por distrito sanitário, além do sistema de drive-thru que acontece no Centro de Saúde Clementino Fraga (5º Centro) e no Centro de Convenções, das 8h às 13h (confira os locais na tabela abaixo).

De acordo com o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, a implantação do sistema drive-thru, com vacinação de idosos no próprio carro, garantiu o sucesso da campanha e a adesão à mobilização. A ação evitou aglomeração de pessoas em um momento que o Ministério da Saúde aconselha o isolamento social por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus.

“Vacinamos em três dias o que estava previsto para pelo menos 15 dias de campanha. Conseguimos atingir um número recorde de indivíduos protegidos logo no início da campanha”, comemorou o secretário.