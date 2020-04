Vacinação contra a gripe ocorrerá em 20 locais nesta sexta; confira

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza ocorrerá nesta sexta-feira (3) em 18 postos de saúde e dois pontos que atuarão em esquema de drives-thru. A imunização está sendo distribuída para todos os idosos, sem distinção de data de nascimento.

Os postos de saúde distribuirão a vacina para pessoas acima dos 60 anos e para profissionais da saúde, das 8h às 13h. Já na Arena Fonte Nova (8h às 13h) e no Atacadão Atacarejo, do Subúrbio Ferroviário (8h às 16h), onde o serviço será realizado sem que a pessoa saia do carro, serão atendidos apenas os idosos. Quem for da área de saúde deve apresentar além do documento de identificação e cartão do SUS, a carteira profissional.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a redução de números de postos em que estão disponíveis as vacinas é uma estratégia para garantir o uso racional das últimas doses do imunobiológico que ainda estão na rede de Salvador.

“Recebemos 84 mil doses do Ministério da Saúde na última sexta [27] e já estamos praticamente com este estoque zerado. Por esse motivo reduzimos o número de unidades de referência para vacinação, mantendo o horário alternativo”, justificou Doiane Lemos, subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis, afirmando ainda que não há previsão da reposição das doses por parte do Governo Federal.

Iniciada em 23 de março, a campanha de vacinação já imunizou 272 mil pessoas no município, o que equivale a uma cobertura estimada de 77% do público alvo.