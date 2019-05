Vacinação contra gripe será aberta a toda população a partir do dia 3

A vacinação contra gripe para o público prioritário segue até a sexta (31) e a partir da segunda (3) as doses restantes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza ficarão disponíveis para toda a população. Até hoje, 44,6 milhões de pessoas foram se vacionar - 75% do público-alvo. O grupo prioritário inclui gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a 6 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e presos.

A meta é de vacinar 90% do público-alvo. Somente dois estados bateram a meta: Amazonas (94,4%) e Amapá (94,7%). Na Bahia, 71,79% já se vacinaram. Em todo o país, a campanha permanece com uma estrutura formada por cerca de 41,8 mil postos de vacinação e com a participação de aproximadamente 196,5 mil pessoas.

Entre a população prioritária, os funcionários do sistema prisional foram os que mais se vacinaram, com 101,6 mil doses recebidas, o que representa 89,7% deste público, seguido pelas puérperas (88,6%), indígenas (82,0%), idosos (80,6%) e professores (78,1%). Os grupos que menos se vacinaram foram os profissionais das forças de segurança e salvamento (30%), população privada de liberdade (47,2%), pessoas com comorbidades (63,4%), trabalhadores de saúde (69,9%), gestantes (68,8%) e crianças de 6 meses a 6 anos incompletos (67,6%).

A escolha do público prioritário no Brasil segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.