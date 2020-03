Vacinação contra gripe terá 12 drive-thrus em Salvador; veja calendário

Doze pontos de drive-thru serão utilizados para a vacinação de parte dos idosos que são público-alvo da campanha de vaciinação contra Influenza (gripe e H1N1), em Salvador, a partir desta segunda-feira (23). Além disso, as vacinas estarão disponíveis em 14 supermercados da capital, que firmaram uma parceria com a prefeitura e estão credenciados.

Na capital baiana, 143 postos de saúde têm doses da vacina. A meta é alcançar, neste primeiro momento, idosos e profissionais de saúde. De acordo com o prefeito ACM Neto (DEM), esta é uma iniciativa para evitar a aglomeração de pessoas vulneráveis ao coronavírus, como os idosos.

"O novo objetivo é vacinar 750 mil pessoas na cidade e, como nós temos que evitar aglomerações,é fundamental que você acompanhe as regras", disse o prefeito.

A prefeitura estuda, ainda, estender a vacinação para farmácias. Outra possibilidade é montar um calendário com base no mês de nascimento das pessoas. Neste domingo, o CORREIO publicou que é falsa a informação de que as vacinas seriam aplicadas por ordem alfabética. Mais detalhes sobre a campanha de vacinação serão divulgados nesta segunda-feira (23), pelo prefeito, quando ela será lançada oficialmente.

A vacina estará disponível em três fases para os grupos prioritários – cerca de 872 mil, entre crianças (de 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, idosos (a partir de 60 anos), puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, jovens de 12 a 21 anos de sob medidas socioeducativas, professores, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A meta é imunizar pelo menos 90% do público alvo.

Veja o calendário: