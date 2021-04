Vacinação de pessoas com síndrome de Down é celebrada em Salvador

A Prefeitura de Salvador iniciou nesta quinta-feira, 22, a vacinação de pessoas com síndrome de Down na capital baiana. Cerca de 3,8 mil pessoas que possuem a mutação genética residem na capital baiana, todas elas estando aptas a receber a dose do imunizante contra a covid-19.

Uma dessas pessoas que já recebeu o imunizante ontem foi a jovem Gabriela Silva Trindade. Ao lado de seu pai, César, ela recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 na APAE da Pituba.

“A vacina é importante para todo mundo, não só para ela. A pandemia foi um caso à parte, ela ficou meio triste pois não podia ir para a escola, e também preocupada por conta da pandemia. Conversamos muito com ela, e ela acabou ficando mais tranquila. Agora com a vacina, ela tá mais radiante ainda”, afirmou César ao CORREIO*.

Quem também recebeu a vacina contra a covid-19 foi a jovem Alice de Alencar. Acompanhada de seu pai, Marcos César, que pegou um carro emprestado para ir ao drive-thru do Quinto Centro. O responsável por Alice afirmou que se surpreendeu com a velocidade da vacinação, já que não teve que encarar filas no local da imunização.

“A APAE tem dado um apoio fundamental, com as vídeo-aulas e toda assistência às pessoas com a síndrome. No início, fomos para o interior, pois lá estava mais tranquilo. Passamos quase um ano lá, mas voltamos a Salvador. A Alice fica isolada, para se proteger contra o vírus, mas ela está bem tranquila”, afirmou Marcos César.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Salvador (SMS), cerca de 3,5 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira. Além de pessoas com síndrome de Down, ela também foi distribuída para psicólogos autônomos, idosos, trabalhadores da saúde, autônomos e doulas, assim como trabalhadores da Educação Infantil e agentes de segurança pública.

A vacinação para o público com síndrome de Down segue nos próximos dias na capital baiana. Ela está acontecendo no turno vespertino, das 13h às 16h, nos seguintes locais:

Drive-thru

Arena Fonte Nova – Nazaré;

Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos;

5º Centro de Saúde – Barris;

Parque de Exposições – Paralela;

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Cabula;

Vila Militar – Dendezeiros.

Pontos fixos

USF Vista Alegre;

UBS Nelson Piauhy Dourado – Águas Claras;

USF Resgate;

USF Federação;

USF Santa Luiza;

USF Plataforma;

USF Cajazeiras X;

5º Centro de Saúde – Barris;

Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros;

ION – Instituto de Organização Neurológica;

NACPC – Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral;

APAE Salvador – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Assim como foi feito com os pacientes com comorbidades, a SMS disponibiliza o portal www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br, onde deverá ser feito o cadastro clínico do paciente. O preenchimento dos dados será feito pelo médico que acompanha a pessoa com síndrome de Down, mas aqueles que não tiverem especialista particular poderão contar com o apoio das instituições que atuam na causa para o preenchimento do formulário na página eletrônica da SMS.

O profissional de saúde responsável deverá entrar no link com os mesmos login e senha usados no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) e fazer o cadastro.

*Com a supervisão da subeditora Fernanda Varela