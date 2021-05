Vacinação deste domingo (16) será para aplicação exclusiva da 2ª dose

Após um sábado de filas intensas em diversos pontos de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Salvador informou que vai realizar, nesse domingo (16), apenas a aplicação da segunda dose dos imunizantes CoronaVac e Oxford. Os locais de imunização que funcionarão das 8h às 12h ainda serão divulgados até o final do dia.

“Amanhã (16) a vacinação contra Covid será exclusiva para 2ª dose de Coronavac e Oxford para pessoas com data marcada no cartão até 16/05. Todos os pontos de vacinação, fixos e drives, serão divulgados ainda hoje”, anunciou o prefeito Bruno Reis, nas redes sociais, por volta das 16h30.

“Com essa iniciativa, estamos mais próximos de regularizar a vacinação de todos os soteropolitanos que estavam com a segunda aplicação da Coronavac atrasada”, completou ele.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a fim de regularizar o esquema vacinal dos cerca de 63 mil soteropolitanos que estavam com a segunda aplicação da CoronaVac atrasadas, a pasta promoveu um mutirão de 28 horas ininterruptas de vacinação.

Das 8h às 14h, a aplicação da segunda dose CoronaVac atendeu por demanda espontânea as pessoas que estavam com o aprazamento (data do reforço) até o dia 02 de maio. Já das 15h às 21h, será a vez da aplicação da segunda dose CoronaVac para quem está com dose aprazada (data do reforço) de 03 a 16 de maio.

Das 22h de sábado às 7h do domingo, serão vacinadas as 8,6 mil pessoas que estão com doses aprazadas (data do reforço) até o dia 16 de maio e que realizaram agendamento prévio através da plataforma Hora Marcada.