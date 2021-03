Vacinação é retomada neste sábado (27) em Lauro de Freitas

Após receber mais um lote com 4.350 doses da vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira (26), Lauro de Freitas retoma, neste sábado (27), o plano de vacinação para pessoas com idade maior ou igual a 68 anos, nos quatro drives-thru da cidade.



Os pontos de vacinação da cidade seguem no Ginásio de Esportes do Aracui, na rua dos Vereadores, Colégio 2 de Julho, Praça de Portão e USF Antônio Carlos Rodrigues, em Areia Branca, das 8h às 16h.



É preciso levar documento de identificação com foto, além de cartão do SUS e comprovante de residência para ser imunizado.

De janeiro até agora, Lauro de Freitas já vacinou com a primeira dose 14.390 pessoas.