Vacinação em Salvador continua neste domingo (2); confira os grupos incluídos

Neste domingo (2), a vacinação contra a covid-19 em Salvador vai até 12h. Há postos fixos e drive-thru em funcionamento tanto para públicos que devem receber a primeira dose quanto para a segunda dose.

Confira os locais a seguir:

1ª dose - Pessoas com deficiência permanente

Pontos de vacinação drive-thru

Arena Fonte Nova

Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

5º Centro de Saúde (Barris)

Parque de Exposições

FBDC Cabula

Vila Militar (Dendezeiros)



Pontos fixos

USF Vista Alegre

USF Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Resgate

USF Federação

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

5º Centro de Saúde

1ª dose - Pessoas com transtorno intelectual severo e moderado (incluindo pessoas com espectro autista, entre 18 e 59 anos)

Pontos de vacinação drive-thru

Arena Fonte Nova

Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

5º Centro de Saúde (Barris)

Parque de Exposições

FBDC Cabula

Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos

USF Vista Alegre

USF Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Resgate

USF Federação

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

5º Centro de Saúde

1ª dose - Trabalhadores da educação básica da rede pública e privada de Salvador

Pontos de drive-thru

FBDC Brotas

Unijorge (Campus Paralela)

Ucsal (Campus Pituaçu)

Pontos fixos de vacinação

FBDC Brotas

Unijorge (Campus Paralela)

Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros)

Ucsal (Campus Pituaçu)

1ª dose - Trabalhadores da educação do ensino superior em Salvador

Pontos de drive-thru

FBDC Brotas

Unijorge (Campus Paralela)

Pontos fixos

FBDC Brotas

Unijorge (Campus Paralela)

Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros)

Ucsal (Campus Pituaçu)

1ª dose - Pacientes em hemodiálise

Pontos de vacinação drive-thru

Arena Fonte Nova

Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

5º Centro de Saúde (Barris)

Parque de Exposições

FBDC Cabula

Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos

USF Vista Alegre

USF Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Resgate

USF Federação

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

5º Centro de Saúde

1º dose - Pacientes transplantados

Pontos de vacinação drive-thru

Arena Fonte Nova

Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

5º Centro de Saúde (Barris)

Parque de Exposições

FBDC Cabula

Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos

USF Vista Alegre

USF Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Resgate

USF Federação

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

5º Centro de Saúde

1ª dose - Pessoas com síndrome de down

Pontos de vacinação drive-thru

- Arena Fonte Nova

- Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

- 5º Centro de Saúde (Barris)

- Parque de Exposições

- FBDC Cabula

- Vila Militar (Dendezeiros)



Pontos fixos

- USF Vista Alegre

- USF Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

- USF Resgate

- USF Federação

- USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

- USF Plataforma

- USF Cajazeiras X

- 5º Centro de Saúde

1ª dose - Rodoviários (50 anos de idade ou mais)

Pontos de vacinação drive-thru

- Arena Fonte Nova

- Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

- 5º Centro de Saúde (Barris)

- Parque de Exposições

- FBDC Cabula

- Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos

- USF Vista Alegre

- USF Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

- USF Resgate

- USF Federação

- USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

- USF Plataforma

- USF Cajazeiras X

- 5º Centro de Saúde

1ª dose - Imunossuprimidos

Pontos de vacinação drive-thru

- Arena Fonte Nova

- Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

- 5º Centro de Saúde (Barris)

- Parque de Exposições

- FBDC Cabula

- Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos

- USF Vista Alegre

- USF Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

- USF Resgate

- USF Federação

- USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

- USF Plataforma

- USF Cajazeiras X

- 5º Centro de Saúde

1ª dose - Agentes de segurança e salvamento

Pontos drive-thru

- FBDC Brotas

- Unijorge (Campus Paralela)

- Parque de exposições

- Ucsal (Campus Pituaçu)

Pontos fixos

- FBDC Brotas

- Unijorge (Campus Paralela)

- Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros)

- Ucsal (Campus Pituaçu)

2ª dose (Coronavac) - Pessoas com data marcada para 29 e 30 de abril, além das com data de aplicação marcada para 1º de maio cujos nomes começam com a letra A.

Pontos drive-thru

- PAF Ondina

- FTC Paralela

- Barradão

Pontos fixos

- Barradão

- FTC Paralela

- USF Teotônio Vilela II

- USF Yolanda Pires

- USF Nova Esperança

- USF Recanto da Lagoa

2ª dose (Oxford)

Pontos drive-thru

- Faculdade Universo (Campus Av. ACM)

- Centro de Convenções

- USF San Martin III

- Shopping Bela Vista

Pontos fixos de vacinação