Vacinação em Salvador será exclusiva para gestantes e puérperas nesta segunda

Devido ao estoque reduzido de vacinas contra a covid-19 em Salvador, a aplicação da primeira dose dos imunizantes nesta segunda-feira (12) será exclusiva para grávidas e puérperas das 08h às 14h.

Obedecendo a nova recomendação do Ministério da Saúde, somente poderão buscar os pontos de imunização, as grávidas e puérperas que tiverem prescrição médica para receber a vacina.

Para os demais grupos prioritários, a primeira dose está suspensa e será regularizada a situação com o envio de novos lotes por parte do Governo Federal.

As segundas doses vão acontecer das 08h às 14h nesta segunda (12) para aquelas pessoas cuja a data de reforço está aprazada até o dia 16 de julho.

1ª DOSE (EXCLUSIVO PARA GESTANTES E PUÉRPERAS): 08 ÀS 14H

Para ter acesso ao imunizante, todas as gestantes e puérperas devem ter idade igual ou superior a 18 anos, estar com os nomes no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:

Gestantes: devem apresentar obrigatoriamente também a cópia impressa da prescrição médica.

Puérperas: devem apresentar obrigatoriamente também cópia impressa da prescrição médica e Declaração Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.

Observação: está suspensa a vacinação para gestantes e puérperas com as vacinas Oxford e Jansen.

Locais de vacinação em Salvador:

Drive: Shopping da Bahia

Ponto fixo: USF Colinas de Periperi

2ª DOSE: 08H ÀS 14H

Nesta segunda (12) todas as pessoas que estão com a data de reforço para até o dia 16 DE JULHO PODEM PROCURAR OS PONTOS DE IMUNIZAÇÃO para receber a vacina contra a COVID-19.

2ª DOSE CORONAVAC

Drivers: Barradão e FBDC Cabula

Pontos Fixos: UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Barradão e USF Curralinho.

2ª DOSE OXFORD

Drivers: PAF Ondina, Faculdade Universo, Universidade Católica (Pituaçu), Parque de Exposições, Vila Militar (Dendezeiros) e FBDC Brotas



Pontos Fixos: USF Vista Alegre; FBDC Brotas, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II); Parque de Exposições, Cajazeiras X, Universidade Católica (Pituaçu) e USF Fernando Filgueiras (Cabula VI).