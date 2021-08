Vacinação estará suspensa no domingo (15) em Salvador 

As aplicações das primeiras e segundas doses da vacinação contra COVID-19 estarão suspensas na capital neste domingo (15). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador a estratégia será retomada na próxima segunda-feira (16) e a divulgação da mobilização será informada amanhã.

Nesse sábado, 20 mil 722 pessoas tomaram a primeira dose e 7 mil 903 tomaram a segunda dose, totalizando 28 mil 625 vacinados.

Segundo os dados da SMS, até o momento, foram aplicadas 18.714 doses da Coronavac, 27.030 doses da Oxford e 10.552 da Pfizer. A estratégia da SMS foi contemplar pessoas com idade igual ou superior a 22 anos, cujos nomes estivessem na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde. O turno matutino foi voltado para os nascidos até 14 de outubro de 1998. Á tarde, puderam se vacinar os nascidos até 13 de dezembro de 1998.

A Unidade de Saúde da Família Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho, esteve voltado exclusivamente para o atendimento das gestantes e puérperas de até 45 dias no período de pandemia da Covid-19. A imunização dos demais grupos prioritários habilitados para estratégia na capital baiana esteve suspensa.

A capital baiana conseguiu distribuir 2.316.021 doses e 738 mil 239 pessoas estão completamente imunizadas.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.082 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,1%) e 1.040 recuperados (+0,1%). O boletim epidemiológico deste sábado (14) também registra 21 óbitos. Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados hoje. Dos 1.208.878 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.178.488 já são considerados recuperados, 4.272 encontram-se ativos e 26.118 tiveram óbito confirmado.