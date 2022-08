Vacinação infantil é afetada em Feira de Santana por falta de abastecimento do MS

A vacinação de crianças de 3 e 4 anos está comprometida em Feira de Santana por falta abastecimento da vacina CoronaVac, por parte do Ministério da Saúde. Com o estoque reduzido, a vacinação infantil continua apenas com aplicação da segunda dose. Até o momento não há previsão de chegada de novas doses.

A situação é semelhante em várias cidades do país. Em Feira apenas 1.283 crianças de 3 e 4 anos foram imunizadas, de acordo com a Prefeitura. O índice é considerado baixo, uma vez que a estimativa é vacinar 16 mil crianças.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a situação não afeta a aplicação da primeira dose em crianças de 5 a 11 anos, que continua normalmente.

Assim como a vacinação de adolescentes (de 12 a 17 anos), adultos e idosos, que segue de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), localizadas nas zonas urbana e rural.

Crianças e adolescentes só podem ser vacinadas na presença dos pais ou de um adulto responsável legal. Para isso, é obrigatório apresentar o cartão SUS, CPF, RG ou certidão de nascimento e caderneta de vacinação.

Já a aplicação da quarta dose continua para pessoas com 40 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde. A vacinação está sendo realizada em quem recebeu a terceira dose há pelo menos quatro meses.