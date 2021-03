Vacinação para idosos de 78 anos terá escalonamento por data de nascimento

Mais uma etapa: a vacinação de idosos com 78 anos inicia neste sábado em Salvador (6), de acordo com o prefeito da cidade, Bruno Reis. O anúncio foi realizado durante a inauguração de 10 novos leitos de UTI numa tenda montada pela Prefeitura nos Barris.

Para evitar as cenas de filas quilométricas de carros e aglomeração de idosos aguardando para receber as doses da vacina nas portas dos centros de imunização, o prefeito anunciou que haverá um esquema de escalonamento. Das 8h às 12h serão vacinados idosos nascidos entre janeiro e julho de 1942. A segunda etapa será de 12h às 16h, quando os idosos nascidos de agosto de 1943 a 6 de março de 1943 devem se encaminhar aos postos de vacinação.

"Isso é para evitar que a gente tenha aglomerações dos idosos. Neste momento de angústia todos ficam na expectativa e vem de vez. Aqui no 5º centro colocamos cadeiras, toldos, distribuímos água, pedimos para colocar banheiros químicos. Mas podem ficar tranquilos, não venham todos de vez. Antes de sair de casa, entra no filômetro, vê o que está mais próximo de casa. Do meio para o fim da manhã ou da tarde os pontos de vacinação estão vazios. Vamos tentar fazer um processo de vacinação com todo o cuidado com nossos idosos", disse Bruno Reis.

O Prefeito informou que 8 mil idosos de 78 anos se cadastraram e garantiu que o município tem doses suficientes para vacinar todo o grupo antes de aproveitar para alfinetar o Governo Federal: "Se a gente tivesse mais doses, uma regularidade no fornecimento poderíamos ampliar a nossa estrutura, mas infelizmente sem uma previsão do fornecimento das doses, sem regularidade, definição de quantitativo. A previsão para o mês de março teve redução. A previsão é ter 28 milhões de doses em março. A gente lamenta, diante dessa aflição, momento de caos que o Brasil está vivendo", afirmou.

Trabalhadores de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que, devido ao baixo estoque de imunizantes, a aplicação da primeira dose para trabalhadores saúde está suspensa temporariamente, com o reabastecimento futuro será retomada a estratégia com este público.

2ª dose

A aplicação da segunda dose para completar o esquema vacinal segue normalmente na capital baiana tanto para idosos como para profissionais de saúde. Basta ser observada a data de retorno no site da SMS e no cartão de vacina obtido na ocasião da primeira aplicação. Vale lembrar que aqueles idosos que foram imunizados através do Vacina Express não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.

Confira as regras e pontos de vacinação:

1ª DOSE PARA IDOSOS 78 ANOS OU MAIS / 2ª DOSE PARA IDOSOS

Drivers:

Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina

Arena Fonte Nova

Atacadão Akarejo – Fazenda Coutos

5ª Centro de Saúde

Parque de Exposições

Escola Bahiana de Medicina – Campus Cabula

Escola Bahiana de Medicina – Campus Brotas

Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu

Vila Militar – Bonfim

Ponto Fixo:

Escola Bahiana de Medicina – Campus Cabula

Escola Bahiana de Medicina – Campus Brotas

USF Vista Alegre

UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

USF Resgate

USF Federação

UBS Péricles Cardoso (Barbalho)

USF Péricles Laranjeiras

USF Cajazeiras V

USF Antônio Lazaroto (Lobato)

5ª Centro (Barris)

Vila Militar - Bonfim

2ª DOSE TRABALHADORES DA SAÚDE

Drivers:

Unijorge – Campus Paralela

USF San Martim III

Centro de Convenções

Pontos Fixos:

USF Eduardo Mamede (Mussurunga)

UBS Castelo Branco

USF Colinas de Periperi

CSU Pernambués

Unijorge – Campus Paralela

Vacina Express

Os idosos com 78 anos ou mais também poderão fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do Vacina Express (vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br). São ofertadas por dia 150 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Vale lembrar que aqueles idosos que foram imunizados em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.