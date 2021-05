Vacinação será apenas para quem tem mais de 57 anos e hora marcada na segunda

Por conta do baixo estoque de vacinas contra a covid-19 em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que só tomará a primeira dose da vacina contra a covid-19 quem estiver com hora marcada.

Além disso, só quem tem mais de 57 anos poderá receber a vacina. Pessoas com comorbidades, profissionais de saúde e outras categorias com prioridade não poderão se imunizar. A retomada desses grupos será apenas após a chegada de mais doses.

Para receber a primeira dose da vacina, será necessário realizar o agendamento no site da SMS (clique aqui para acessar).

Já as aplicações das segundas doses ocorrem normalmente, por demanda aberta, para quem precisa completar o esquema vacinal com data de reforço programada para até o dia 24 de maio. A data pode ser conferida no cartão de vacina ou no site da Secretaria Municipal da Saúde. Os pontos serão distintos para cada fabricante: Coronavac e Oxford.

2ª DOSE OXFORD (8 às 16h)

Drive: Faculdade Católica de Pituaçu

Ponto fixo: Faculdade Católica de Pituaçu

2ª DOSE CORONAVAC (8 às 16h)

Drive: Arena Fonte Nova

Ponto fixo: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora)