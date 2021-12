Vacinações contra a covid e gripe são suspensas no Ano Novo em Salvador

As campanhas de vacinação contra a covid-19 e a gripe estão suspensas nesse fim de ano em Salvador. Não acontecerá imunização nessas sexta (31), sábado (1º) e domingo (2) na capital.

A estratégia deve ser retomada na segunda (2), com públicos que ainda devem ser anunciados nos próximos dias.

Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (30), com mais de 80% da população vacinada, Salvador já possui 4,548 milhões de doses aplicadas. São 2,159 milhões com a primeira dose; 1,938 milhão com a 2ª dose/dose única; e 450,7 mil com a 3ª dose / reforço. Foram disponibilizados 14 drive-thrus, 32 pontos fixos e 153 salas de vacinação.

Ainda neste período, por meio do Vacina Express, equipes volantes atuaram para vacinar a população com dificuldade de locomoção ou acamada.