Vacinações contra covid-19, Influenza e sarampo serão suspensas no feriadão

A vacinação contra a covid-19 será suspensa no feriadão de Corpus Christi. De quinta (16) a domingo (19) não será possível encontrar o imunizante nos postos de Salvador. A retomada acontece na próxima segunda-feira (20). Também estarão suspensas as imunizações contra Infleunza e sarampo.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no retorno da oferta das doses, haverá uma nova edição do Arraiá da Vacinação, com a oferta das doses contra a covid-19 em postos fixos e drive-thrus, bem como a aplicação das doses em horário estendido para facilitar o acesso dos soteropolitanos à imunização.

O esquema com locais de vacinação, público-alvo e horários serão divulgados no domingo (19).