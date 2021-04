Vacinadores usam bom humor para superar cansaço em Salvador

Um vídeo compartilhado nas redes sociais do secretário municipal de Saúde, Léo Prates, neste fim de semana, revelou outro lado dos agentes que estão trabalhando na vacinação em Salvador. Nas imagens, três imunizadoras improvisam uma coreografia inspirada em um meme da internet, e ao som do arrocha. Para muitos profissionais de saúde o bom humor está sendo o remédio para lidar com o atual cenário da pandemia.

A técnica de enfermagem Luciene dos Santos, 55 anos, contou que saí de casa todos os dias às 5h50. Ela mora no bairro de Tancredo Neves e a base em que trabalha fica em Brotas, mas com frequência é direcionada para outros pontos conforme a demanda. O retorno para o lar só acontece quando o dia já está escuro.

“Quando estou vacinando as pessoas não percebo o cansaço. É muito emocionante ver as pessoas fazendo festa, aplaudindo, alguns chorando de emoção, então, é muito emocionante para a gente também. Além disso, tem a energia dos colegas de trabalho, estamos sempre interagindo, fazendo graça, rindo um pouco para lidar com tudo isso que estamos vivendo. A gente sente o cansaço extremo quando chega em casa”, contou.

Trabalhadores enfrentaram chuva neste domingo (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

Luciene mora sozinha, então, antes de dormir precisa lavar a farda e preparar o almoço do dia seguinte, um esforço que ela acredita valer a pena. São 31 anos de profissão e a trabalhadora já deu início ao processo de aposentadoria. “É muito gratificante e muito lindo saber que o meu trabalho está ajudando a salvar vidas. Isso vai encerrar minha careira com chave de ouro. Eu amo o que eu faço”, disse.

Em março, o bom humor levou Luciene e as colegas de trabalho a gravarem um vídeo em homenagem ao aniversário de Salvador, e até o chefe da equipe participou. Nas redes sociais, o secretário Léo Prates, comentou sobre o empenho dos profissionais de saúde. “A nossa equipe é fera, energia boa e animação para vacinar”, escreveu.

No domingo (11), o vídeo já tinha 30 mil vizualizações e mais de 800 comentários. Um seguidor agradeceu aos agentes. “Parabéns a todos esses profissionais que estão dedicando amor ao próximo”. Outro afirmou que a alegria e a descontração é característica típica dos baianos.

A enfermeira Sara Simões, 60, falou em satisfação ao contar sobre o processo de imunização. Ela atua na área de Cajazeiras e recebeu a importante missão de transportar as doses da vacina até os postos de imunização de Águas Claras e Cajazeiras X.

“Somos seis equipes de vacinação. A demanda é grande, mas estamos conseguindo dar conta. No sábado, foram 500 doses, mas tem dias em que são mil em cada posto. Neste domingo, como a vacinação encerrou 12h, aplicamos 200 doses. O que a gente mais espera é que essa pandemia passe logo para que possamos ficar mais tranquilos”, disse.

Dedicação

Seja no sol, suando embaixo de toda a roupa de proteção, seja na chuva, abrigados por um toldo, os vacinadores vestiram a camisa de heróis para muita gente que vai se imunizar. Algumas vezes, o trabalho vai além de aplicar a vacina, anotar os dados e carregar caixas de isopor para cima e para baixo, é preciso ser um ouvinte. A idosa Ana Maria de Jesus, 65 anos, contou a experiência que viveu.

“Eu saí de casa com minha fila para me vacinar e estava bem, mas quando a gente entrou na fila eu fui ficando nervosa. Tenho pressão alta, então, fiquei com medo de passar mal, mas a moça que veio aplicar a vacina ficou conversando comigo, me deixou mais tranquila e eu voltei para casa protegida”, disse.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) o único dia que não teve aplicação de vacinação foi na Sexta-Feira Santa em função da alta demanda de trabalho. Alguns agentes ouvidos pela reportagem se queixaram das criticas que receberam por terem folgado no feriado. Outros reclamaram do comportamento de alguns pacientes que agem com desconfiança.

“Acredito que isso tem relação com os casos em que o agente fingiu que iria aplicar a vacina e não aplicou. Isso não aconteceu em Salvador. Aqui temos a política de mostrar a seringa cheia, antes, e ela vazia, depois da aplicação. Mesmo assim algumas pessoas são grossas”, contou uma técnica de enfermagem que pediu para não ser identificada.

Vacinação

A Bahia está caminhando para 2 milhões de pessoas imunizadas. Segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), 1.934.572 pessoas foram protegidas com a primeira dose no estado, até o fim de semana. O Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que a Bahia tenha quase 15 milhões habitantes.

Os dados da SMS apontam que foram vacinadas 446 mil pacientes em Salvador, onde moram cerca de 3 milhões de pessoas. As mulheres representam 64% dos imunizados, e 46% do público geral já recebeu a segunda dose.

A aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 será suspensa em Salvador a partir desta segunda-feira (12). O Município aguarda o envio de uma nova remessa pelo governo federal para dar continuidade ao processo que foi paralisado nos idosos com 61 anos ou mais. Já segunda dose continuará sendo aplicada normalmente.

Confira os pontos de aplicação da 2ª dose (08h às 16h):

Drivers:

FTC Paralela

Faculdade Universo – Iguatemi

Faculdade Católica de Pituaçu

FBDC Brotas

Barradão

USF San Martim III

5º Centro de Saúde Clementino Fraga

Pontos fixos:

Barradão

FTC Paralela

Unidade Básica de Saúde Virgílio de Carvalho – Bonfim

Centro de Saúde Ramiro de Azevedo – Campo da Pólvora

USF Colinas de Periperi

5º Centro de Saúde Clementino Fraga

Confira os municípios que mais vacinaram na Bahia:

Salvador – 441 mil

Feira de Santana – 75 mil

Vitória da Conquista – 44 mil

Itabuna – 29 mil

Ilhéus – 27 mil

Camaçari – 23 mil

Jequié – 23 mil

Juazeiro – 22 mil

Lauro de Freitas – 20 mil

Teixeira de Freitas – 18 mil

Porto Seguro - 14 mil

Paulo Afonso – 13 mil

Senhor do Bonfim – 13 mil

Guanambi – 12 mil

Santo Antônio de Jesus – 12 mil

Jacobina – 11 mil

Simões Filho – 10 mil

*Dados da Sesab listando as cidades que vacinaram 10 mil cidadão ou mais.