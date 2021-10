Vacinados com 2ª dose terão desconto em comércios de Salvador

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quinta-feira (28) uma parceria com comércios, shoppings e restaurantes da cidade para garantir desconto de pelo menos 5% para os cidadãos que já tomaram as duas doses da vacina em Salvador. A ação começa a valer a partir de segunda (1º).

"Com esse objetivo de estimular ainda mais, conclamamos o setor produtivo da cidade e eles darão nos seus estabelecimentos comerciais, em todo comércio da nossa cidade, um desconto de no mínimo 5%, alguns darão mais, alguns darão para todos que tomaram a segunda dose. Outros darão para quem tomar a segunda dose a partir de hoje. Essa campanha tem objetivo de estimular as pessoas para virem atualizar seu ciclo vacinal", destacou.

Bruno lamentou que mais de 198 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso na capital baiana e disse que a campanha vai servir de estímulo. "Tinha que ser uma responsabilidade com si próprio, com quem a gente ama e com nossa cidade. Ouvimos nesses quase 2 anos da chegada da pandemia que só a vacina ia resolver, ia permitir voltar à normalidade. Já tivemos outras pandemias no passado e já voltamos a viver normal. O prefeito acredita que a gente vai voltar ao normal, essa é minha opinião, mas para isso precisamos concluir o ciclo vacinal", disse ele.

Até o dia 30 de novembro, a cidade já deve ter concluído a liberação para vacinação das duas doses de todos os público-alvos autorizados, acrescentou o prefeito. "Pode ser que autorizem novos públicos, e aí vamos continuar vacinando. A prefeitura está investindo, e não é pouco. São muitos recursos na vacinação. Mas eu preciso, nós precisamos, esse tem que ser esforço de todos, união da cidade, do cidadão fazendo a sua parte, do empresário contribuindo, do poder público fazendo os investimentos para facilitar", disse.

Ele elencou algumas medidas da prefeitura para incentivar e facilitar a vacinação, afirmando que foi feito "de tudo" para atrair as pessoas. "Filômetro, vacinômetro, Vacina Express, vacina com hora marcada, arrastão de segunda dose. Vacinas móveis, cadastrando nas prefeituras bairros, final de semana... Arraiá da Segunda Dose no São João. Não faltou criatividade, boas ideias, estímulos, segurança para que as pessoas se vacinassem", garantiu.