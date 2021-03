Vacinas compradas por consórcio devem chegar neste semestre, diz Bruno Reis

O consórcio de prefeitos para a compra de vacinas contra a covid-19 deve acelerar o processo de compra dos imunizantes e pode garantir um preço mais barato, segundo o prefeito Bruno Reis. A expectativa é de ter vacinas ainda neste semestre.

"É uma compra em conjunto que aumenta o nosso poder de barganha porque podemos comprar uma maior quantidade de doses por um preço menor e com o prazo de entrega mais rápido. Isso porque o nosso grande objetivo é tentar trazer a vacina ainda no primeiro semestre. Vemos que no segundo semestre vai ter vacina por conta das compras do Governo Federal, mas queremos antecipar a vacinação já nesse primeiro semestre", disse o prefeito, nesta segunda-feira (22).

Ainda de acordo com ele, após a efetivação da compra, o prazo para a entrega é estimado em 20 dias úteis. "Estamos trabalhando com a possibilidade de um prazo de entrega de 20 dias úteis e esperamos que possa se confirmar. Já temos protocolos da nossa Prefeitura e vamos ter mais com a criação do consórcio de prefeitos de todo Brasil", completou.

A criação do consórcio está avançando e deve dar mais um passo na próxima semana. "O consórcio de saúde dos prefeitos do estado já terá eleição da diretoria na próxima segunda-feira (29) e já estamos em conversas com diversos laboratórios e fornecedores de vários tipos de vacina. É óbvio que a partir da constituição do consórcio passamos a ter condição jurídica para fazer aquisição das doses", finalizou o prefeito.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro