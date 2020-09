Vacinas grátis: estação de metrô e terminal de ônibus recebem campanhas de vacinação

Quem circular pelo Terminal de Ônibus de Mussurunga nesta quarta (30) e quinta-feira (1º) de outubro, poderá se vacinar gratuitamente contra o sarampo; a ação acontece das 9h às 16h.

A campanha de vacinação nacional tem como público-alvo adultos entre 20 e 49 anos de idade, independente da situação vacinal, que até o momento não aderiram à campanha de imunização deste ano.

A mesma ação acontece na Estação de Metrô Imbuí, entre os dias 5 e 9 de outubro (segunda e terça-feira), das 9h30 às 16h, com doses de prevenção disponíveis também contra a rubéola e a caxumba.

Em junho, o secretário de saúde de Salvador, Leo Prates, afirmou a importância de se manter em dia com a imunização, não só neste momento de pandemia, para evitar uma pressão no sistema de saúde para vacinar a população toda de uma vez em caso de surto. “Precisamos estar vacinados para evitar adoecer e criar ainda mais complicações. Neste momento é ainda mais importante porque o sistema de saúde está no limite, tanto o público quanto o privado”, afirmou.



Serviço

Data: Entre 30/09 a 1º/10 | De 5/10 a 9/10

Local: Terminal de Mussurunga e Estação de Metrô Imbuí

Horário: 9h às 16h, no Terminal de Mussurunga | 9h30 às 16h30, na Estação de Metrô Imbuí