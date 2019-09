Vacinas pentavalente serão distribuídas em 17 postos de Salvador

Cerca de 500 doses da vacina pentavalente que ainda restam no estoque de Salvador serão redistribuídas para 17 postos espalhados pela cidade. Segundo a prefeitura, a estratégia é para garantir a oferta em todas as regiões da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) frisou que trata-se de um desabastecimento nacional do imunobiológico e o último repasse recebido por Salvador pelo Ministério da Saúde foi efetuado no mês de julho.

A prefeitura informou que vai continuar imunizando as crianças até zerar o estoque e, a partir daí, aguardar o repasse do insumo por parte do Governo Federal para normalizarmos a oferta do serviço nas 139 salas de vacina da rede municipal.

A vacina pentavalente, como o próprio nome indica, protege contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, a bactéria haemophilus influenza tipo B (responsável por infecções no nariz e na garganta) e hepatite B. As crianças devem tomar três doses da vacina aos 2, 4 e 6 meses de idade.

Lista de unidades com vacina pentavalente em Salvador

- USF Alto de Coutos II

- USF Vila Fraternidade

- USF Ilha Amarela

- USF Santa Mônica

- USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina)

- Centro de Saúde Santa Cruz

- Centro de Saúde Nelson Piauhy

- Centro de Saúde Clementino Fraga (5º Centro)

- USF Sabino Silva (Nordeste de Amaralina)

- Centro de Saúde 7 de Abril

- Centro de Saúde Arenoso

- USF Alto das Pombas

- USF Garcia

- USF Ilha de Maré

- USF Paramana

- USF Calabar

- Multicentro Amaralina