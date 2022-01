Vacinas vencidas foram aplicadas em 36 crianças na Paraíba

Pelo menos 36 crianças receberam doses vencidas para a covid-19 na cidade de Lucena, na Paraíba. Outras 13 crianças receberam doses para adultos que estavam dentro do prazo de validade. Ao todo, 49 crianças receberam o imunizante de forma inadequada.

Conforme o relatório da SES, o levantamento das doses constatou também que cerca de 200 pessoas, entre adolescentes e adultos, receberam imunizantes fora do prazo de validade na cidade de Lucena.

O próximo passo, segundo a Secretaria de Saúde, é contabilizar as doses de vacina da Pfizer/Comirnaty enviadas ao município, para que sejam identificadas todas as pessoas que receberam doses vencidas, e fazer com que elas recebam as orientações adequadas.