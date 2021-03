VacinaSalva: Ba-Vi chama atenção para campanha pela vacinação contra a covid-19

O maior clássico do Norte e Nordeste vai chamar a atenção para uma ação de incentivo à vacinação no Brasil. Os atletas de Bahia e Vitória e o quinteto de arbitragem entrarão em campo com as mangas das camisas levantadas como apoio à campanha #VacinaSalva.

Lançada pela Federação Bahiana de Futebol e os clubes na estreia do Campeonato Baiano, a campanha tem mais uma etapa realizada no Ba-Vi desta quarta-feira (17), às 18h, em Pituaçu, pela 5ª rodada do estadual,

A campanha #VacinaSalva tem o objetivo de contribuir com a luta contra a covid-19, doença que já matou mais de 280 mil brasileiros. A vacinação da população é a esperança de conter a disseminação do vírus e controlar a pandemia.

A ação também reforça a importância do uso das máscaras de proteção facial e álcool em gel. Lavar as mãos e evitar aglomeração também são medidas eficazes para evitar a propagação do vírus.