Vacinômetro: Bahia se aproxima dos 600 mil vacinados; 214 mil com 2ª dose

A Bahia alcançou, nesta quarta (10), a marca de 593.330 vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Até o momento foram distribuídas 662.360 primeiras doses para os municípios. Na noite desta terça, mais 177 mil doses chegaram no estado, mas essas doses ainda não estão computadas entre as distribuídas, no boletim desta quarta (10).



O percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é de 89,6%.



O estado já aplicou a segunda dose em outras 214.332 pessoas. Foram distribuídas 331.420 doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 64.7%.

Nesta quarta-feira, o Correio divulgou uma reportagem com divergências entre a Secretaria Estadual de Saúde e alguns municípios baianos sobre o percentual de aplicação das vacinas.

Mais de 258 mil idosos vacinados



A maior parte das 593.330 mil doses da vacina foram para os profissionais de saúde: 316.360. Além disso, 258.958 idosos acima de 75 anos, e de instituições de longa permanência, 17.490 indígenas aldeados e 522 pessoas com deficiência receberam a vacina até esta quarta (10).



De acordo com a Sesab, tem se observado volume excedente de doses nos frascos das vacinas contra a Covid-19, o que possibilita a utilização de 11 e até 12 doses em apenas um frasco, assim como acontece com outras vacinas multidoses.



O Ministério da Saúde autorizou a utilização do volume excedente, desde que seja possível aspirar uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. Desta forma, de acordo com o Governo do Estado, alguns municípios possuem taxa de vacinação superior a 100% das doses disponibilizadas.



A Bahia registrou 111 mortes e 5.499 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,8%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta quarta (10). No mesmo período, 4.525 pacientes foram considerados curados da doença (+0,7%).