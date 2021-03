Vacinômetro: Bahia tem 624 mil vacinados; 234.651 mil com 2ª dose

A Bahia alcançou, nesta quinta (11), a marca de 624.690 vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Até o momento foram distribuídas 708.160 primeiras doses para os municípios. O percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 88,2%.



O estado já aplicou a segunda dose em outras 234.651 pessoas. Foram distribuídas 331.420 doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 70,8%.



Na última quarta-feira, o Correio divulgou uma reportagem com divergências entre a Secretaria Estadual de Saúde e alguns municípios baianos sobre o percentual de aplicação das vacinas. Entre eles, Feira de Santana, que recebeu novo lote nesta quinta, após ficar sem receber inicialmente por conta da desatualização dos dados.



Mais de 284 mil idosos vacinados



Das 593.330 mil doses da vacina, 322.142 foram para os profissionais de saúde. Além disso, 284.409 idosos acima de 75 anos, e de instituições de longa permanência, 17.589 indígenas aldeados e 550 pessoas com deficiência receberam a vacina até esta quinta (11).

De acordo com a Sesab, tem se observado volume excedente de doses nos frascos das vacinas contra a Covid-19, o que possibilita a utilização de 11 e até 12 doses em apenas um frasco, assim como acontece com outras vacinas multidoses.

O Ministério da Saúde autorizou a utilização do volume excedente, desde que seja possível aspirar uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. Desta forma, de acordo com o Governo do Estado, alguns municípios possuem taxa de vacinação superior a 100% das doses disponibilizadas.



A Bahia registrou 115 mortes e 4.975 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,7%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta quinta (11). No mesmo período, 4.364 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).