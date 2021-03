Vacinômetro: Bahia tem 739 mil vacinados; 272 mil já com 2ª dose

A Bahia alcançou, nesta terça (16), a marca de 739.357 vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



Até o momento foram distribuídas 858.770 primeiras doses para os municípios. O percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 86,1%.



O estado já aplicou a segunda dose em outras 272.576 pessoas. Foram distribuídas 327.420 doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 83.2%.



Mais de 417 mil idosos vacinados



Das 739.357 mil doses da vacina, 303.498 foram para os profissionais de saúde. Além disso, 417.235 idosos acima de 70 anos, e de instituições de longa permanência, 18.001 indígenas aldeados e 623 pessoas com deficiência receberam a vacina até esta segunda (15). É possível notar a variação de números para baixo em alguns números em relação a dados divulgados anteriormente pela própria Sesab. De acordo com o órgão, as mudanças refletem atualizações no sistema feitas pelas prefeituras das cidades.



Ainda de acordo com a Sesab, tem se observado volume excedente de doses nos frascos das vacinas contra a Covid-19, o que possibilita a utilização de 11 e até 12 doses em apenas um frasco, assim como acontece com outras vacinas multidoses.



O Ministério da Saúde autorizou a utilização do volume excedente, desde que seja possível aspirar uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. Desta forma, de acordo com o Governo do Estado, alguns municípios possuem taxa de vacinação superior a 100% das doses disponibilizadas.



A Bahia registrou 118 mortes e 4.608 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta terça (16). No mesmo período, 5.310 pacientes foram considerados curados da doença (+0,7%).



A marca de hoje é a segunda maior do estado desde o começo da pandemia, atrás apenas do dia 26 de fevereiro, quando a Bahia registrou 137 óbitos.

Novas doses

A Bahia receberá, na madrugada desta quarta-feira (17), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a carga com 308.600 doses está programada para chegar às 3h30 ao aeroporto de Salvador em um voo comercial. A remessa é do imunizante Coronavac, fabricado pelo Butantan, em São Paulo.