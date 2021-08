Vacinômetro: Bahia tem 8,6 milhões de vacinados com ao menos uma dose

A Bahia tem 8.625.110 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados na noite desta sexta-feira (23). O Estado já vacinou 77,7% da população baiana acima dos 18 anos (estimada em 11.148.781).



Entre os vacinados com duas doses ou dose única, a Bahia soma 3.819.364 pessoas com imunização completa no estado.



Nesta sexta, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovou a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades, além da vacinação de idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde com a terceira dose.

A dose de reforço será para idosos de 80 anos ou mais; idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPI); imunossuprimidos; e profissionais de saúde ativos da linha de frente, com idade acima de 60 anos.



De acordo com a decisão da CIB, as doses de reforço devem ser aplicadas com intervalo mínimo de seis meses em relação à última dose, no caso de idosos, pessoas institucionalizadas e profissionais de saúde. Já para pessoas imunossuprimidas, a 3ª dose deve ser aplicada com intervalo de 28 dias em relação à última dose. A imunização deverá ser feita, preferencialmente, com a vacina da Pfizer ou, de maneira alternativa, com Janssen ou AstraZeneca.



Números da covid na Bahia



A Bahia registrou 29 mortes e 1.018 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,08%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde desta sexta-feira (27). No mesmo período, 894 pacientes (+0,08%) foram considerados curados da doença.



Dos 1.218.650 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.188.884 já são considerados recuperados, 3.387 encontram-se ativos e 26.379 tiveram óbito confirmado. Na Bahia, 51.815 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.