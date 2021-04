Vacinômetro: Bahia tem mais de 2 milhões e 100 mil vacinados; 686 mil já com 2ª dose

A Bahia chegou, nesta terça (20), à marca de 2 milhões e 100 mil vacinados. Já são 2.112.152 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 2.276.072 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 92,8%.

Ainda segundo a Sesab, 686.842 pessoas receberam a segunda dose. Foram distribuídas 1.255.900 segundas doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 54,7%.

O Governo do Estado tem reafirmado a informação de que a vacina depende das duas doses para completar o ciclo de imunização. O órgão estadual ainda destaca que tem se observado volume excedente de doses nos frascos das vacinas contra a Covid-19, o que possibilita a utilização de 11 e até 12 doses em apenas um frasco, assim como acontece com outras vacinas multidoses.

O Ministério da Saúde autorizou a utilização do volume excedente, desde que seja possível aspirar uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. Desta forma, de acordo com o Governo do Estado, alguns municípios possuem taxa de vacinação superior a 100% das doses disponibilizadas.

Mais de 1,6 milhão de vacinados acima de 60 anos

Das 2.112.152 primeiras doses da vacina, 381.756 foram para os profissionais de saúde. Além disso, 1.650.118 idosos acima de 60 anos, e de instituições de longa permanência, foram vacinados. Além deles, indígenas aldeados, quilombolas, pessoas com deficiência, pacientes renais crônicos, integrantes das forças de segurança e salvamento, pessoas com deficiência, portadores de imunossupressão, pessoas com síndrome de Down,transplantados e profissionais de educação receberam a vacina até esta terça (20).

Números da covid na Bahia

A Bahia registrou 85 mortes e 4.283 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,5 %) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta terça (20). No mesmo período, 4.014 pacientes foram considerados curados da doença (+0,5%). O total de mortes por covid-19 na Bahia é de 17.456.