'Vacinômetro' mostra quantidade de vacinados em Salvador em tempo real; acompanhe

O prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira (19) um “Vacinômetro”, ferramenta digital que irá permitir que a população acompanhe em tempo real o número de pessoas vacinadas na cidade. Os internautas poderão verificar os dados através do portal "Vacinacovid". Clique aqui para acessar.

O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lei Prates, disse que a ideia é dar ainda mais transparência ao trabalho municipal de combate ao coronavírus. “Há uma expectativa muito grande da população sobre a vacinação. Por isso, fizemos com que todos pudessem acompanhar a rotina de enfrentamento ao vírus nessa fase de imunização. A partir da inclusão de cada público e avanço da cobertura, o entendimento dos soteropolitanos sobre a estratégia é facilitado”, disse.

Um cronograma será construído diariamente na capital, de acordo com a disponibilidade de vacinas. A expectativa é que diariamente cerca de 5 mil indivíduos sejam imunizados dentro do público-alvo.

Uma equipe formada por 30 vacinadores percorrerá as unidades para imunizar os trabalhadores que fazem parte do público prioritário da estratégia. A partir desta quarta (20), a mobilização terá sempre início às 8h e seguirá até as 18h nos pontos determinados. Não há ainda imunização nos postos de saúde.

A cada nova remessa de vacina encaminhada ao município, a SMS ampliará a imunização dos grupos prioritários. A programação em Salvador segue a recomendação de uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde.

Além da quantidade de vacinados, também aparece um gráfico mostrando a imunização por gênero e cor. Até às 13h desta terça-feira, 789 pessoas tinham sido vacinadas.