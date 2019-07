Vagas nas Forças Armadas e no interior da Bahia: veja como se preparar

A Marinha e o Exército brasileiros oferecem, juntos, 315 vagas para curso de formação de oficiais do serviço de saúde, engenheiros e no corpo auxiliar de praças. Aliado a isso, seguindo a tendência de regionalização dos concursos, cidades baianas como Cairu, Pintadas e Seabra também estão com vagas abertas para diversos níveis de escolaridade, perfazendo mais 137 vagas para o interior da Bahia.

No âmbito de concursos nacionais, vale ressaltar que o Instituto Militar de Engenharia (IME), vinculado ao Exército Brasileiro, lança o Concurso de Admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares, de 2019/2020, e Concurso de Admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares 2019/2020. A seleção preencherá 71 vagas do CACFG/Ativa e 27 no CFG/Reserva, num total de 98 vagas.

A duração do curso de graduação do IME é de cinco anos. As inscrições estão abertas até o dia 22 de agosto, na página institucional do IME. Custa R$ 100 e precisa ser paga até o dia informado no edital. Para concorrer, é preciso ser brasileiro nato, ter ensino médio concluído e ter, no mínimo, 16 anos e, no máximo, 22, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFG do IME.

Marinha

A Marinha do Brasil também abriu vagas para admissão no curso de formação para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha em 2019. São 90 vagas para cabos voltadas para ambos os sexos, em áreas como Administração Hospitalar, Contabilidade, Eletrônica, Enfermagem, Estatística, Gráfica, Marcenaria, Mecânica, Metalurgia, Meteorologia, Motores, Processamento de Dados, Química, Radiologia Médica e Telecomunicações. Para se candidatar, o interessado precisa ter curso técnico na área relacionada e faixa etária entre 18 anos completos e menos de 25 anos até o primeiro dia do mês de janeiro de 2020.

Quem também abre oportunidade de formação é a Escola de Saúde do Exército, que abriu seleção para o preenchimento de 127 vagas no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército. As vagas contemplam diversas especialidades médicas, farmácia e odontologia e os candidatos precisam possuir formação superior e idade máxima de 36 anos, altura mínima de 1,60 metro para os candidatos e de 1,55 metro para as candidatas.

De acordo com o professor André Malheiros, coach de concursos, os candidatos para formação militar precisam estar conscientes que, além da prova de conhecimentos, é fundamental se preparar para os testes de aptidão física.

Foco na preparação

Edital André Malheiros lembra a dica básica para montar a estratégia para qualquer concurso: ler o edital com o máximo de atenção

Especificidades Outra dica importante é dar uma atenção especial às especificidades de cada seleção

Perfil Conhecer as bancas examinadoras e realizar o máximo de questões de outros concursos similares

Aptidão Enquanto cuida do conteúdo, é preciso atentar para o condicionamento físico, pois os testes são eliminatórios nas seleções militares

Entrevista Nas entrevistas, é fundamental agir com calma e priorizar a verdade nas informações prestadas

Nervosismo O coach de carreiras lembra que não há razão de nervosismo nas seleções que contemplam entrevistas e é importante que o candidato aja com educação e cortesia, encarando esse momento como mais uma etapa do processo seletivo. Ele salienta que todos estarão sendo avaliados do mesmo modo, então, não precisa tensionar