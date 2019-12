Vagas zona azul são desativadas e estacionamento proibido no Terreiro de Jesus

Lojistas e comerciantes da região do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico, alertaram e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) resolveu desativar as 22 vagas de estacionamento zona azul no local. Com a mudança, que se inicia na quarta-feira (11), nos espaços passam a ser permitido apenas paradas para embarque e desembarque de passageiros.

Como alternativas na região, os condutores tem à disposição mais de 226 vagas multi-horas (2h/6h/12h) na Ladeira da Praça (54), Rua do Tijolo (12) e Conceição da Praia (160), neste caso bastando apenas subir o Elevador Lacerda. Há também os 214 espaços de curta duração (2h) nas Ruas Frei Vicente (18), do Tabuão (25), Padre Agostinho Gomes (11) e Baixa dos Sapateiros (160). Para estacionar numa dessas vagas, os condutores podem adquirir os tíquetes nas mãos dos operadores de Zona Azul ou por meio de um dos 11 aplicativos Zona Azul Digital.

Os condutores têm também como opção estacionar numa das mais de mil vagas em oito estacionamentos privados que ficam na região do Centro Histórico. A localização desses espaços, períodos e preços cobrados podem ser acessados no site pelourinhodiaenoite.com.br, clicando no ícone “Como Chegar”.