Vai à Lavagem do Bonfim? Programe-se e veja tudo que você precisa saber

Quem pretende ir à Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira (16) - ou mora na região - deve ficar atento à operação especial montada pelos serviços públicos para a festa. Haverá interdição de trânsito, proibição de estacionamento e inclusão de postos de atendimento ao longo de todo o percurso.

A partir das 19h da quarta-feira (15), segundo a Transalvador, devem ser instaladas 74 barreiras de trânsito fixas. Já na quinta-feira, a partir das 6h, mais 24 barreiras de trânsito móveis serão instaladas no percurso, permitindo apenas a passagem de veículos autorizados e de serviços públicos.

Confira as principais mudanças na região do Bonfim

Saúde

Não está se sentindo bem? Um módulo assistencial foi montado ao lado da Colina Sagrada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o atendimento será das 8h às 21h.

No local, serão disponibilizados 10 leitos, além de uma equipe de atendimento multidisciplinar com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficará disponível para eventuais situações em que houver necessidade de transferência. Durante o cortejo, duas ambulâncias – com suporte básico e avançado – acompanharão os participantes.

A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de San Martin também estará de plantão durante a lavagem e será destinada aos casos mais complexos.

Banheiros

Quando a vontade de ir ao banheiro apertar, é só procurar um sanitário químico ao longo do percurso. Segundo a Limpurb, da Conceição da Praia ao Bonfim, serão instalados mais de 480 equipamentos.

Transporte

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), haverá reforço das linhas de transporte coletivo. Todas as linhas de ônibus devem operar com 100% da frota de ônibus. Além disso, para garantir a volta para casa, 19 das linhas que atendem à região da lavagem terão horário de atendimento prolongado até às 0h.

Além disso, 36 veículos extra ficarão à disposição para a frota reguladora – assim, podem entrar em operação a depender a demanda.

Linhas que vão operar até meia-noite

1515 Conjunto Pirajá I – Ribeira

1535 Vista Alegre – Ribeira

1662 Base Naval – Ribeira

1638 Fazenda Coutos – Ribeira

1608 Paripe – Ribeira

1342 Estação Pirajá-Bonfim/Ribeira

0201 Ribeira/Bonfim – Campo Grande

0216 Ribeira – Lapa

0343 Fazenda Grande do Retiro – Ribeira

0213 Ribeira – Federação

0221 Ribeira – Barbalho/Fazenda Garcia

0218 Ribeira – Pituba

0220 Ribeira – Sabino Silva

0237 Ribeira – Rio Sena/A. Sta Terezinha

0713 Santa Cruz –Calçada/Bonfim

0720 Vale das Pedrinhas – Vl Rui Barbosa

1055 Estação Mussurunga-Ribeira/São Joaquim

1142 Cabula VI – Ribeira R2

1145 Terminal Acesso Norte/Ribeira

1403 Cajazeira 11 – Ribeira.

Elevador Lacerda

O Elevador Lacerda e os três planos inclinados da cidade vão funcionar gratuitamente na quinta. Enquanto o elevador vai operar de 6h às 23h, o Plano Inclinado Liberdade-Calçada estará aberto das 7h às 20h. Já o Plano do Pilar deve funcionar das 7h às 18h e o Plano Gonçalves, das 7h às 19h.

Táxi

Quem quiser se deslocar usando táxi terá três pontos como alternativa: um no Largo de Roma, um próximo do Ferry-Boat, em São Joaquim, e outro no Terminal Marítimo.

Dá para solicitar uma corrida, através do aplicativo Táxi Mobi – com garantia de pagamento com Bandeira 1 e até 20% de desconto.

Mototáxi

Os pontos de mototáxi serão nos mesmos locais que os de táxi: Largo de Roma, no terminal do Ferry-Boat e no Terminal Marítimo.

Crianças

Para combater o trabalho infantil no percurso da lavagem, a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) terá 21 profissionais da equipe atuando.

A Guarda Civil Municipal e o Conselho Tutelar devem distribuir pulseirinhas de identificação para crianças.

Trânsito

Uma operação especial foi montada para o trânsito nas regiões do Comércio e da Cidade Baixa. De acordo com a Transalvador, haverá proibição de estacionamento, além de alteração do sentido de fluxo de algumas vias e bloqueio no trânsito.

Nesta quinta-feira, entre 0h às 22h, a circulação e o estacionamento de veículos estarão proibidos nos dois sentidos da Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), entre a Rua da Gamboa de Cima e a Praça Visconde de Cayru, e na Rua da Conceição da Praia.

Ainda será proibido estacionar na Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Av. Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Av. Bonfim (Dendezeiros), Rua Luiz Régis Pacheco (lado direito, a partir do cruzamento com a Rua Vinte e Seis de Dezembro, em direção final de linha do Uruguai e a partir do cruzamento com a Rua Couceiros de Abreu em direção a Mares) e Rua Boa Vista (lado direito na direção da Rua Resende Costa).

O tráfego será interditado ainda, a partir das 6h de quinta na Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Av. Bonfim (Dendezeiros). A circulação só voltará de acordo com as condições de segurança.

Em todo o bairro do Bonfim, além das proximidades, a proibição de tráfego e do estacionamento começa às 8h de quinta e vai até às 4h da sexta-feira (17). Já na sexta (17) e sábado (18), não será permitido estacionar ou trafegar das 18h até às 4h do dia seguinte; e no domingo (19), das 13h às 4h da segunda-feira (20).

Essa proibição inclui as Avenidas Dendezeiros do Bonfim (à altura da Rua Augusto Mendonça), Rua Imperatriz (à altura da Av. Dendezeiros do Bonfim) e Salvador (à altura da Rua Duarte da Costa), além das Ruas Duarte da Costa (à altura da Av. Salvador), Guilherme Marback (à altura da Rua Otávio Barreto), Otávio Barreto (à altura da R. Guilherme Marback), Visconde de Pedra Branca/Travasso de Fora (à altura da Rua Henrique Dias), Desembargador Ferreira Espinheira (à altura da Rua Otávio Barreto), Ladeira do Bonfim, Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias e Rua Plínio de Lima.

A circulação e o estacionamento também serão suspensos (inclusive carroças e bicicletas) na Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira Porto Bonfim e na Rua Travasso do Meio, das 8h da quinta-feira às 4h da madrugada do domingo (19).

Ainda no domingo, o tráfego de carros será proibido a partir das 15h. Após a passagem do cortejo, haverá liberação progressiva no Largo dos Mares, na Avenida Fernandes da Cunha, na Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim. Ainda no domingo, será proibida a circulação e estacionamento de veículos no Largo do Bonfim, das 12h às 22h.

O sentido na Avenida Engenheiro Oscar Pontes será alterado: haverá sentido duplo no trecho entre a Rua Estado de Israel, no Comércio, e o acesso ao Terminal São Joaquim, a partir das 5h da quinta-feira (16).

Ainda terão sentido único a Rua Boa Vista, na direção da Rua Resende Costa; Rua Luiz Régis Pacheco, a partir do encontro com a Rua 26 de Dezembro, na direção do final de linha do Uruguai, e a partir do cruzamento com a Rua Couceiros de Abreu, na direção dos Mares.

Também funcionarão com sentido único de tráfego as seguintes vias: Rua Augusto Mendonça e Rua Polidoro Bittencourt (sentido Dendezeiros/Boa Viagem), Rua Visconde de Caravelas (a partir do Largo do Papagaio) e toda a Rua Henrique Dias (no sentido Ribeira /Largo de Roma), na quinta-feira (16), das 8h às 4h do dia seguinte, na sexta e sábado (17 e 18), das 18h às 4h do dia seguinte, e no domingo (19), das 13h às 4h do dia seguinte.

Carga e descarga

Na quinta-feira, todo o serviço de carga e descarrega só poderá ocorrer até as 6h, sendo permitida a circulação de veículos com capacidade de até mil kg nas vias do percurso do cortejo. Entre sexta e domingo, é possível fazer carga e descarga das 8h às 14h.