Vai às compras? Confira o que abre e fecha no Natal e Réveillon

Com a chegada das festas de fim de ano, estabelecimentos como shoppings, centros de compras e supermercados costumam anunciar horários de funcionamentos especiais. Confira como será o acesso a estes locais nos feriados de Natal e Ano Novo.

SHOPPINGS

Shopping Bela Vista

De 17/12 a 20/12 (sexta, sábado, domingo e segunda): das 9h às 23h;

De 21/12 a 23/12 (terça, quarta e quinta): das 9h à 0h;

24/12 (sexta): das 9h às 18h;

25/12 (sábado): lojas fechadas e alimentação, das 12h às 21h;

26/12 a 30/12: funcionamento normal – domingo, das 12h às 21h, e de segunda a quinta, das 9h às 22h;

31/12 (sexta): das 9h às 18h;

01/01/2022 (sábado): lojas fechadas e alimentação, das 12h às 21h.

Cinépolis: consulte programação no site www.cinepolis.com.br

SAC: consulte o horário no site www.sac.ba.gov.br

Alpha Fitness: consulte o horário no site www.redealphafitness.com.br

Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site www.centromedicobelavista.com.br

Salvador Shopping:

17 a 21 de dezembro: 9h às 23h;

22 e 23 de dezembro: 9h às 00h

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados;

26 de dezembro: 12h às 21h;

27 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro de 2022: lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados;

Salvador Norte Shopping:

18 a 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados;

26 de dezembro: 12h às 21h;

27 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro (Réveillon): 9h às 18h;

1° de janeiro: lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação: abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados.

Shopping da Bahia:

Dias 17 a 20/12 (sexta a segunda) - 9h às 23h

Dias 21 e 22/12 (terça e quarta) - 9h às 24h

Dias 23 e 24/12 (quinta e sexta) - PLANTÃO 32H - Das 9h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12.

Dia 25/12 (sábado) - Lojas fechadas / Lazer e alimentação - 12h às 21h

Shopping Paralela

22/12 (quarta) – Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 9h às 23h.

23/12 (quinta) – Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 9h às 00h.

24/12 (sexta) - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 08h às 18h.

25/12 (sábado) – Lojas fechadas. Praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h (facultativo).

26/12 (domingo) - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 12h às 21h.

27 a 30/12 (segunda a quinta) - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 09h às 22h.

31/12 (sexta) – Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 09h às 17h.

01/01 (sábado) - Lojas fechadas. Praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h (facultativo).

Center Lapa

23/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 8h às 21h.

24/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 8h às 18h

25/12: Não funciona

26/12: Cinema e a praça de alimentação funcionarão das 11h às 19h e as Lojas Americanas, Riachuelo e C&A, das 11h às 17h. As demais operações estarão fechadas.

De 27 a 30/12: Funciona das 9h às 21h

31/12: Lojas, quiosques e praça de alimentação estarão abertas das 9h às 18h. O cinema não funcionará.

01/01: Não haverá funcionamento.

Boulevard Camaçari

Lojas:

- Terça (21): das 9h às 22h.

- Quarta (22) e quinta (23): das 9h às 23h.

- Sexta (24, véspera de Natal): das 8h às 18h.

- Sábado (25, Natal): fechadas.

- Domingo (26): âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas), das 13h às 21h; as demais abrem das 14h às 21h.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 9h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechadas.

- Domingo (2): âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas), das 13h às 21h; as demais abrem das 14h às 21h.

Praça de alimentação e lazer:

- Terça (21): das 11h às 22h.

- Quarta (22) e quinta (23): das 11h às 23h.

- Sexta (24, véspera de Natal): das 11h às 18h.

- Sábado (25, Natal): das 12h às 20h.

- Domingo (26): das 12h às 21h.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 11h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): das 12h às 20h.

- Domingo (2): das 12h às 21h.

Academia:

- Terça (21), quarta (22) e quinta (23): das 6h às 23h.

- Sexta (24, véspera de Natal): das 6h às 12h.

- Sábado (25, Natal): fechada.

- Domingo (26): das 8h às 14h.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 6h às 12h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechada.

- Domingo (2): das 8h às 14h.

Cinema:

Conforme a programação (confira aqui).

SAC:

- Sexta (24, véspera de Natal): fechado.

- Sábado (25, Natal): fechado.

- Domingo (26): fechado.

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): fechado.

- Sábado (1º, Ano Novo): Fechado.

- Domingo (2): Fechado.

Cartórios do 1º e 2º ofício de notas de Camaçari:

- Sexta (24, véspera de Natal): fechados.

- Sábado (25, Natal): fechados.

- Domingo (26): Fechados.

- Quinta (30) e sexta (31, véspera de Ano Novo): fechados

- Sábado (1º, Ano Novo): fechados.

- Domingo (2): Fechados.

SUPERMERCADOS E OUTROS CENTROS DE COMPRAS

GBARBOSA

23/12

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 23h

Costa Azul – das 7h às 00h

San Martin. Pau da Lima e Guarajuba – das 7h às 22h

Brotas e Cabula – das 7h às 21h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

24/12

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas e Pau da Lima - das 7h às 18h

Brotas, Cabula e Guarajuba – das 6h30 às 18h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

25/12

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Cabula, Brotas e Horto Bela Vista – Fechadas

Guarajuba – das 8h às 17h

29/12

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Costa Azul – das 7h às 23h

Brotas, San Martin, Pau da Lima, Cabula e Guarajuba – das 7h às 21h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

30/12

Iguatemi e Lauro de Freitas – das 7h às 23h

Costa Azul – das 7h às 00h

San Martin e Guarajuba – das 7h às 22h

Brotas, Pau da Lima e Cabula – das 7h às 21h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

31/12

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima e Cabula - das 7h às 18h

Brotas – das 6h30 às 18h

Guarajuba – das 6h às 18h

Horto Bela Vista - horário de funcionamento do centro de compras

01/01

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas, Pau da Lima, Cabula, Brotas e Horto Bela Vista – Fechadas

Guarajuba – das 10h às 18h

Perini

Pituba, Vasco da Gama e Graça

23/12 - das 6h30 às 21h

24/12 - das 6h30 às 18h

25/12 - Fechadas

30/12 - das 6h30 às 21h

31/12 – das 6h30 às 18h

01/01 - Fechadas

Café Costa Azul

23/12 – das 7h às 22h

24/12 – das 7h às 18h

25/12 – Fechada

30/12 – das 7h às 22h

31/12 – das 7h às 18h

01/12 - Fechada

Guarajuba

23/12 – das 7h30 às 20h

24/12 – das 6h às 18h

25/12 – Fechada

30/12 – das 7hàs 20h

31/12 – das 7h30 às 18h

01/12 - Fechada

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá

23/12 – das 7h às 22h

24/12 – das 7h às 18h

25/12 – Fechadas

31/12 – das 7h às 18h

01/01 - Fechadas

Lauro de Freitas

23/12 – das 7h às 22h

24/12 – das 7h às 18h

25/12 – Fechada

31/12 – das 7h às 18h

01/01 - Fechada

Ferreira Costa

Na véspera de Natal (24), a loja vai abrir das 8h às 17h. No Natal (25), estará fechada. Na terça-feira (31), o home center funciona apenas das 8h às 14h e no dia 1º de janeiro, estará fechada. *No domingo (02/01), a loja reabre das 8h30 às 17h*. Mais informações no Instagram e no site https://www.ferreiracosta.com.



TRAVESSIAS

Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador – para Mar Grande – 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

De Mar Grande para Salvador – _5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Os horários para Morro de São Paulo saindo do Terminal Náutico, em Salvador, são os seguintes: às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. A passagem custa R$ 113 e a viagem dura em média 2 horas e 20 minutos.

ESPAÇOS CULTURAIS

Confira o funcionamento de espaços culturais e vilas natalinas no feriado:

Os equipamentos geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), tais como a Casa do Carnaval (Pelourinho), Cidade da Música (Comércio), Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai (Rio Vermelho), além dos Espaços Pierre de Verger da Fotografia Baiana e Carybé de Artes (ambos na Barra) não abrirão na sexta-feira (24) e sábado (25). Todos esses locais voltam a receber público apenas no domingo (26), com funcionamento das 10h às 18h – o último horário de acesso a esses museus, no entanto, deve acontecer até as 17h. Os ingressos custam R$20 inteira e R$10 meia.

Estarão em recesso até o dia 3 de janeiro a Casa do Benin (Pelourinho), o Teatro Gregório de Mattos (TGM) e Espaço Cultural da Barroquinha (ambos no Centro), além dos quatro espaços Boca de Brasa situados em Cajazeiras, Centro, CEU de Valéria e Subúrbio 360.

Vilas natalinas:

A decoração especial montada pela Prefeitura na Praça da Revolução, em Periperi, funcionará na sexta-feira (24), de 18h até 21h; e no sábado (24) e domingo (25), de 18h às 22h.

Na Praça do Campo Grande, a vila natalina funcionará na sexta (24) com três sessões: 18h, 19h e 20h. No sábado (25), o público poderá prestigiar os atrativos do local nos horários de 18h, 19h, 20h, 21h e 22h. Por fim, no domingo (26), a visitação estará aberta às 18h, 19h, 20h e 21h. Para ter acesso ao local é necessário efetuar agendamento no site www. natal. salvador. ba. gov. br.

Bibliotecas

As bibliotecas geridas pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), sendo elas a Edgard Santos (Ribeira), Denise Tavares (Curuzu) e Nair Goulart (CEU de Valéria), estarão fechadas nesta sexta (24), retornando às atividades na segunda-feira (27).

OUTROS SERVIÇOS

Lotéricas:

- Sexta (24, véspera de Natal): das 9h às 18h.

- Sábado (25, Natal): fechada.

- Domingo (26): fechada.

- Segunda a quinta-feira (27 a 30/12) das 9h às 19h (horário estendido)

- Sexta (31, véspera de Ano Novo): das 9h às 18h.

- Sábado (1º, Ano Novo): fechada.

- Domingo (2): fechada.