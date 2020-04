Vai casar em 2021? A hora de planejar é agora

Seguindo as recomendações de autoridades de saúde, ficar em casa, quando possível, com hábitos regulares de higienização, é a melhor atitude para se combater a proliferação do novo coronavírus. E com decretos que proíbem, entre outras atividades, o funcionamento de espaço de eventos para evitar aglomeração de pessoas, quem sonha em ter uma festa de casamento – ou até mesmo outros eventos sociais e corporativos - terá que esperar por um momento mais seguro.

É neste período que nasce uma oportunidade: planejar e repensar o tão sonhado dia e buscar uma data para quando a pandemia passar. Iedla Lemos, diretora do Congrats Hall - espaço de eventos na avenida Paralela, em Salvador – ressalta que não podemos deixar que o momento paralise nossos sonhos: “Os nossos desejos não podem morrer, e cabe a nós a mantê-los acesos. É um problema que nenhum casal de noivos ou fornecedor poderia esperar. O mais importante nessa hora em que atravessamos uma crise mundial sem precedentes, é não parar de sonhar e acreditar no seu casamento, ou em outro evento social. Basta pensar que estaremos apenas adiando um pouco o grande dia, mas que ele será inesquecível e lindo, de um jeitinho ainda melhor, visto que neste momento sobra tempo para solicitar e avaliar orçamentos online”.

Não cancele. Remarque

Fato é que, nesta época delicada para todos, precisamos ficar atentos a informação, sem pânico e alarmismos, para poder repensar e planejar melhor o evento. Para quem já tinha contrato serviços para a sua festa, o mais recomendado é adiar a data. Além de não desistir do próprio sonho, a atitude de remarcar, transferir ou prorrogar ajudar a reduzir os danos econômicos decorrentes da pandemia na sociedade.

O Congrats Hall é uma excelente opção de espaço para quem busca sofisticação e conforto (FOTO: Ricardo Ribeiro Fotografia)

A recomendação é repensar as datas dos eventos de março, abril e maio, de forma que exista uma organização prévia dos fornecedores e convidados. “Os planos adiados se tornarão histórias e o final feliz é o início do seu sonho. O melhor está por vir. Nós orientamos nossos amigos e clientes, com toda transparência e informações oficiais e seguras, para que a celebração seja ainda melhor em um novo dia seguro”, ressalta Iedla Lemos.

Pensando sempre na segurança dos clientes, equipe e parceiros, o Congrats Hall disponibilizou, sem custos, a alteração das datas dos eventos já programados, e passou a realizar atendimento remotamente, por meio do número (71) 99997-0000 (WhatsApp) ou pelo e-mail contato@congratshall.com.br.

Momento de planejar

Planejar uma festa é primordial para que ela saia perfeita. Por isso, aproveitar o período de distanciamento e isolamento social é uma oportunidade para organizar o dia da celebração. Os noivos que vão casar em 2021, e buscam sofisticação e conforto, o Congrats Hall é uma excelente opção de espaço para celebrar na capital baiana, em qualquer época do ano. Com gerador e estacionamento próprios, o local tem ambiente totalmente coberto e climatizado, fator importante para evitar surpresas com o tempo durante o evento.

O Congrats Hall tem ambiente totalmente coberto e climatizado (FOTO: Divulgação)

O atendimento do Congrats Hall está sendo feito remotamente, por meio do WhatsApp (71) 99997-0000. Para conhecer o espaço, que tem 550m² e um amplo salão em plano único, um tour virtual pode ser feito no site www.congratshall.com.br. Por lá, é possível conhecer o salão, que comporta até 300 pessoas, e toda a estrutura, que conta com saídas de emergência, extintores, banheiros climatizados, cozinha com equipamentos industriais, boa iluminação, pé direito alto e gerador elétrico.

“Sonhar, amar e planejar é com nossos clientes. Realizar, é conosco! Nosso cantinho está reservado e estamos preparados para receber as ideias, os sonhos e ajudar na realização dos sonhos”, acrescenta a diretora do Congrats Hall, que tem uma arquitetura moderna, com possibilidade de layouts flexíveis para os mais diversos tipos de eventos e totalmente acessível, com rampas e elevador.

Estrutura

O espaço oferece ainda um amplo estacionamento coberto, com segurança e comodidade para os noivos e convidados. “Com toda esta estrutura, o Congrats Hall vai além de ser uma opção somente para celebrar casamentos. Somos um cenário perfeito também formaturas, aniversários, festas infantis, feiras ou evento corporativo”, salienta Iedla.

O salão do Congrats Hall se adapta a outros eventos sociais, como formaturas, aniversários, festas infantis, feiras ou eventos corporativos (FOTO: Divulgação)

Outro diferencial do espaço de eventos são os móveis de alto padrão de qualidade oferecidos para os seus clientes, que facilitam na hora do planejamento, já que evita preocupação e gasto com a logística, além de diminuir riscos de avarias durante o trânsito das peças. O mobiliário novo e sofisticado do Congrats Hall se adapta a vários ambientes e tornam a festa social ou corporativa ainda mais elegante, agradável e inesquecível.

O Congrats Hall dispõe ainda do Espaço Noiva, que ajuda na hora de se arrumar, guardar pertences pessoais e, até mesmo, como uma sala de apoio. Totalmente ajustável, e com banheiro, o espaço de eventos oferece cama e penteadeira como opções para compor o ambiente. Esta flexibilidade faz com que o cômodo possa ser transformado em camarim para outros formatos festas, como corporativa, aniversário e formatura.

O Congrats Hall dispõe ainda do Espaço Noiva totalmente ajustável e com banheiro (FOTO: Divulgação)

Reservas

Com agenda aberta para 2021 e condições especiais, a equipe do espaço atende remotamente por meio do telefone (71) 99997-0000 (WhatsApp), ou pelo e-mail contato@congratshall.com.br. Sempre pensando em facilitar a vida dos noivos, o Congrats Hall preparou um mimo mais que especial: um lindo planner para as noivinhas que vão celebrar no local.

“O sonho não pode estar na quarentena. É com sentimento de esperança que sabemos que, lá na frente, olharemos para trás e lembraremos de um momento difícil, mas que nos ajudou a renascer e montou mais uma parte da nossa história. Por isso, não há necessidade de se desesperar. Em breve encontraremos o nosso final feliz”, finaliza Iedla Lemos.