Vai colar na Fonte? Veja guia especial para o torcedor do Vitória

Chegou o grande dia. Neste sábado (14) o Vitória efetiva a sua mudança de mando de campo: santuário do rubro-negro, o Barradão fica na reserva pelos próximos três anos devido ao contrato firmado entre Vitória e o consórcio Arena Fonte Nova.

Naturalmente, a rotina do torcedor irá mudar em relação aos jogos no Barradão. Por causa disso, o CORREIO elaborou um guia especial para você, rubro-negra ou rubro-negro, que vai até a sua nova casa assistir ao jogo contra o Guarani, às 16h30, pela 22ª rodada da Série B.

Ingressos

Uma das mudanças que serão sentidas é em relação ao ingresso. Se no Barradão havia duas opções (arquibancada e cadeira), agora são três. A cadeira é o setor mais barato e custa R$ 60 / R$ 30 (meia). A cadeira especial custa R$ 80 / R$ 40 (meia). O lounge custa R$ 160, preço único. Os setores de cadeira têm “ramificações” que se referem ao anel do estádio: inferior, intermediário ou superior. O ingresso visitante custa R$ 80 / R$ 40. No dia do jogo, a venda na Arena é feita somente em espécie.

Onde comprar

Os pontos de venda habituais nas lojas do Vitória no Barradão e nos shoppings Capemi e Lapa se somam à bilheteria e ao site da Arena Fonte Nova. O site da Futebol Card não é mais ponto de venda. Hoje, excepcionalmente, a loja do Lapa não vende ingresso. A do Capemi funcionará das 9h30 às 13h; a do Barradão, das 10h às 13h; e a bilheteria da Fonte abre às 10h. Para a torcida do Guarani, o único ponto de venda é a bilheteria visitante (Dique), a partir de 13h45.

Sócio SMV Bronze

O associado da categoria Bronze terá desconto de 50% na compra do ingresso de qualquer setor enquanto os sistemas da Arena Fonte Nova e Futebol Card ainda não estão integrados. Pelo mesmo motivo, esse sócio não poderá comprar pela internet; só na bilheteria Norte da Fonte Nova, na Ladeira da Fonte das Pedras.

Sócio SMV Prata

Seu lugar no estádio é na cadeira superior Norte, que ocupa o anel superior nos setores Norte e Leste. O acesso ao estádio se dá pela Ladeira da Fonte das Pedras, na parte alta (acesso Super Norte).

Sócio SMV Ouro

Seu lugar no estádio é na cadeira especial, que ocupa o anel inferior no setor Oeste. É o lado da sombra, posicionado atrás dos banco de reservas e abaixo do lounge. O acesso se dá tanto pela Ladeira da Fonte das Pedras quanto pelo Dique ou ainda pela rua Anfrísia Santiago (próximo ao Jardim Baiano).

Meia-entrada

A prática da “meia universal” não acontece na Arena Fonte Nova. Meia-entrada é restrita a estudantes com a devida documentação ou de baixa renda cadastrados no CadÚnico; e pessoas a partir de 60 anos.

Crianças

Assim como no Barradão, criança até 11 anos não paga nos setores de arquibancada. No lounge e nos camarotes, a gratuidade é válida até 6 anos de idade. De 7 a 11 anos, paga R$ 50 nessas duas áreas vips. Venda exclusiva nas bilheterias.

Estacionamento e bar

Todos os torcedores, sócios ou não, pagam o valor de tabela do estacionamento, que abrirá às 14h30, assim como os portões do estádio. O mesmo vale para os bares. Sócios que têm créditos em seus cartões só poderão usar em jogos no Barradão - o Leão ainda mandará mais dois jogos lá nesta Série B (contra Londrina e Coritiba).

Novos planos SMV

O Vitória lançará três categorias de sócio na próxima semana: Topázio, Rubi e Diamante. O Topázio terá mensalidade de R$ 45 e será restrito a pessoas com renda até R$ 1.500 por mês. Serão 2 mil vagas. Inscrições serão feitas nas lojas do Capemi e Barradão. É requisito levar carteira de trabalho e contracheque. Na Fonte Nova, esse torcedor ficará no anel superior.

Já o plano Rubi custará R$ 90/mês e o lugar no estádio será a cadeira (Norte/Leste) nos aneis inferior e intermediário. Por fim, no plano Diamante o torcedor ficará no lounge ao custo de R$ 240 mensais.